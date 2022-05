Misha Miller, Manuel Riva, Florian Rus, Mark Stam și Delia Rus, alături de zeci de alți artiști, vin la Iași, la Musicalling

Anul acesta, Musicalling vine cu trei secțiuni importante: concertele Musicalling Showcase, tabăra de creație muzicală Musicalling Music Camp și workshop-urile IndieRo on Tour. Supriza din acest an este Call for musicians, un apel la colaborare adresat tinerilor din industrie, pentru a descoperi și pentru a susține noi talente. Cei care vor să se alăture, pe scenă sau în studio, artiștilor Musicalling, pot trimite demo-ul lor la adresa de e-mail [email protected], până joi, 19 mai, urmând a fi contactați de organizatori. Accesul este liber la toate concertele Musicalling.

Cunoscuți pentru hit-uri care domină playlist-urile radiourilor, dar și clasamentele românești și internaționale, adunând milioane de accesări pe YouTube, ori de stream-uri pe Spotify, la Musicalling vor face show, pentru mai bine de o săptămână, zeci de artiști care vin din zone muzicale diferite, de la pop până la trap, alternative, dance și rock. Între aceștia, vă veți putea distra alături de:

Manuel Riva, DJ cu o carieră de peste două decenii, a lansat piese cu un succes de milioane de vizualizări pe YouTube, având diverse colaborări cu artiști importanți. Între piesele sale cele mai cunoscute se numără: Mhm Mhm (38 de milioane de accesări pe YouTube), lansată alături de Eneli; Sacred love (peste 5 milioane), lansată cu Misha Miller; Miami (11 milioane), împreună cu Alexandra Stan, alături de care a lansat, recent, și piesa Heal your soul. Manuel Riva va face show la Iași vineri, 27 mai, de la ora 22.00, în clubul Skin.

Misha Miller, cunoscută pentru hit-uri precum Smoke me, piesă realizată împreună cu Sasha Lopez; What mama said, alături de Manuel Riva; Red Blue; Home, piesă lansată în urmă cu o lună. Misha Miller va concerta la Iași sâmbătă, 29 mai, de la ora 20.00, pe impresionanta scenă a Romanian Fashion Week, din Grădinile Palas.

Amedeo, unul dintre cei mai talentați artiști ai noii generații, care a pătruns puternic în lumea showbiz-ului românesc odată cu prima sa piesă, Ard tot, lansată anul trecut împreună cu casa de discuri Roton Music. Amedeo a ajuns cu Ard tot, încă din momentul lansării, în playlist-urile marilor radiouri din țară. A urmat Bună, un alt hit care a cucerit publicul și radiourile, iar recent Albastru, în versiunea acustică. Amedeo va concerta la Iași marți, 24 mai, de la ora 20.00, în Cafeneaua Piața Unirii.

Delia Rus, tânără artistă care a lansat deja mai multe piese de succes, precum: Dacă pleci (10 milioane de vizualizări pe YouTube), Fericire / Chip de chin (5 milioane), Tatuaj pe inimă (4,9 milioane), Ochii la mine (1 milion). Recent, Delia Rus a lasant, împreună cu Yakki, Până dimineața. Artista va concerta la Iași sâmbătă, 28 mai, de la ora 22.00, în Tribeca.

Florian Rus, cu siguranță unul dintre cei mai în vogă soliști români ai momentului, care a cucerit toate topurile cu piese precum: Pură ficțiune, Partea mea de vină, Dacă m-ai iubit cândva, Cu dorul meu de tine. Artistul va concerta vineri, 25 mai, de la ora 16.00, în Czech In.

Mark Stam, ușor de recunoscut pentru hit-uri precum Impar (23 de milioane de accesări pe YouTube), Vina mea (14 milioane), Doar noi (11 milioane), Dependența mea (4 milioane). Show-ul lui Mark Stam va avea loc vineri, 27 mai, de la ora 20.00, pe scena Romanian Fashion Week, amenajată în Grădinile Palas.

Pe lista Musicalling se mai regăsesc o serie de nume sonore din lumea muzicii românești, între care:

Tobi Ibitoye, care va concerta sâmbătă, 28 mai, de la ora 22.00, în Tribeca.

Dl Goe, al cărui concert va avea loc duminică, 22 mai, de la ora 18.00, în Bear Zone.

Andy Horjea și Sabina Stoica, ale căror show-uri sunt programate marți, 24 mai, de la ora 20.00, în Cafeneaua Piața Unirii.

Adam’s Nest va cânta, alături de artiștii de la Musicalling și de cei din tabăra de creație muzicală Musicalling Music Camp, în data de 23 mai, de la ora 19.30, în Acaju. Pe listă mai sunt Vlad Cireșan și Serena, tânăra artistă reușind să depășească granițele cu piesele sale, între care Safari (peste 230 de milioane de accesări pe YouTube), Mon Ami (piesă pe care a lansat-o alături de Andrei Bănuță și care a depășit 16 milioane de accesări). Ultima sa piesă, lansată de Serena în urmă cu o lună, a ajuns deja la aproape jumătate de milion de accesări pe YouTube.

Albwho x Manda vor concerta joi, 26 mai, de la ora 21.00, în Skin. Show-ul lui Midi Culture este programat vineri, 27 mai, de la ora 22.00, în La Corniche. Catalina Cara, artistă originară din Chișinău, aflată la debutul noului său proiect muzical din acest an, cu EP-ul Leap Year Baby, a ajuns deja cu muzica sa pe primele pagini ale mai multor publicații germane. Catalina Cara, pe care o așteaptă o vară plină de concerte, va cânta la Iași sâmbătă, 28 mai, de la ora 20.00, pe scena Romanian Fashion Week, din Grădinile Palas. Tot sâmbătă, 28 mai, de la ora 22.00, în Tribeca, îl veți putea asculta live pe Tobi Ibitoye, iar în acceași zi, de la aceeași oră, fanii Moonsound se vor putea distra, alături de artist, în clubul Skin.

Tabăra de creație muzicală Musicalling Music Camp va aduce la Iași soliști, compozitori, producători de muzică, textieri. Timp de patru zile, între 23 mai și 26 mai, la Centrul de Limbi Moderne și Integrare Culturală „Grigore T. Popa”, aceștia vor face muzică împreună, pregătind hit-urile următoarelor sezoane.

Cea de-a treia parte a Musicalling, IndieRo on Tour, vine cu o serie de workshop-uri care se adresează profesioniștilor din industria muzicii, dar nu numai lor. Dacă ești interesat despre cum funcționează online-ul, care sunt capcanele în care poți să cazi și ce anume trebuie să faci pentru ca sumele pe care le poți câștiga din muzica digitală să crească repede, la fel și cele din muzica înregistrată, în general, atunci poți participa la dezbaterea din 26 mai, de la ora 11.00, în Sala Procopiu a Palatului Culturii din Iași. Workshop-urile vor fi susținute de experți din domeniu, între care Dan Fințescu, director de programe al Kiss FM, și Vlad Mercori, fondator StakeBorg. Carina Sava, cu experiență importantă în Artist Management, având un master la Berklee College of Music, va vorbi despre Brand partnerships. Cristina Iurea va susține un workshop privind muzica și YouTube, iar Dylan Heneck va împărtăși publicului din experiența sa de artist și din cea la SubmitHub.

Amănunte despre Musicalling pot fi găsite aici.

Musicalling, organizat de Roton Music, în cadrul RCW 2022, îi are drept parteneri pe: Raiffeisen Bank, IndieRO, Rodotex, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași.

Despre Romanian Creative Week

Aflat la cea de-a doua ediție, Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), singura federație patronală reprezentativă la nivel național ce activează în sectorul Industriilor Creative din România. Înființată la Iași, în 2011, FEPIC a organizat, până în prezent, peste 50 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative românești. Parteneri în organizarea acestui amplu eveniment din capitala Moldovei sunt Palas, Primăria Municipiului Iași, Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași. Partenerii media ai evenimentului sunt: Pro TV, TVR Iași, Voyo, Agerpres, Perfecte.ro, PressHub.ro, Newsweek România. Amănunte despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro, pe paginile noastre de Facebook, Instagram și pe canalul de YouTube.