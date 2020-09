(P) 10 ani de LIBREX, 8 motive de sărbătoare și 1 recomandare de carte la preț special

Timp de 10 ani, LIBREX s-a implicat în foarte multe proiecte, dintre care menționăm: susținerea autorilor români în parteneriat cu Fundația World Vision România a donat 400 de cărți pentru copiii și adolescenții din comunitățile defavorizate, care nu au avut acces la cursuri online.

În plus, trebuie să menționăm și faptul că LIBREX a avut o creștere impresionantă a vânzărilor cu 330% în primele 7 luni ale acestui an față de 2019. În continuare, o să îți prezentăm alte 8 motive de sărbătoare pentru LIBREX, de care te poți bucură în aceasta saptamana! În plus, vrem să îți facem și o recomandare de carte la un preț special: Calatoria Cilkai, de Heather Morris.

Nu-i așa că te bucuri de fiecare dată când comanzi un produs cu transport gratuit? Acum ai ocazia să achiziționezi toate cărțile pe care ți le-ai dorit, fără să plăteșți taxa de transport! LIBREX este singură librărie din România cu transport gratuit la orice comandă, indiferent de valoarea ei. Sună bine, nu?

Probabil și tu vrei că produsele comandate să ajungă mai repede, așa că alegi de fiecare dată cărți care se regăsesc în stoc. Pentru a veni în ajutorul tău, la 10 ani de la înființare, libraria online Librex s-a mutat într-un sediu nou. Acest lucru se traduce prin eficientizarea procesului de pregătire al comenzii și prin mai mult spațiu de depozitare pentru cărți.

Credeai că motivele de sărbătoare se opresc aici? La fiecare comandă plasată saptamana aceasta, te vei bucură nu doar de transport gratuit, ci și de alte Cadouri de sărbătoare: semne de carte speciale, care marchează aniversarea de 10 ani. Suntem siguri că îți vor plăcea!

De asemenea, tot în aceasta saptamana se va lansa și Clubul de membri Librexclusive, despre care poți află mai multe detalii direct de pe site sau de pe paginile rețelelor de socializare LIBREX.

La 10 ani de la înființare, LIBREX îți oferă și alte cadouri pentru a sărbători: Lichidări de stoc și reduceri de până la 90% la toate cărțile. Astfel, dacă vrei să achiziționezi o anumită carte la un preț special, acum este momentul potrivit! S-ar putea să te surprindă plăcut anumite prețuri, așa că intră pe site cât mai curând și alege-ți titlurile preferate.

Tot legat de cărți, trebuie să știi că te poți bucură și de Promoții 2+1 Cadou la anumite titluri. Nu-i așa că și tu adori să poți cumpără mai multe cărți la prețuri bune și la oferte de nerefuzat?

Ultima promoție de luna această este despre Mega Pachete de Cărți. După cum știi, sunt zeci de serii literare care au mai mult de trei sau chiar patru cărți, pe care LIBREX ți le oferă la prețuri speciale. Nu mai ai motiv să amani cumpărarea lor!

Ultima surpriză de luna această din partea LIBREX este o Super Tombolă cu premii în valoare de 5000 lei! Mai multe detalii poți află de pe Facebook-ul LIBREX sau direct de pe site!