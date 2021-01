(P) 5 femei care îi pot face mândri pe români în 2021

1. Cristina Neagu - Desemnată deja cea mai bună handbalistă a lumii de patru ori, Cristina Neagu este lidera naționalei României. O așteaptă un an intens, în condițiile în care în luna martie este programat turneul preolimpic din Muntenegru. Românii așteaptă prestații la înălțime din partea Cristinei Neagu, care poate pune serios umărul la calificarea României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nu va fi ușor, având în vedere că România este repartizată într-o grupă cu Norvegia, Muntenegru și Kazahstan, dar fetele noastre, conduse de Cristina Neagu, ne-au demonstrat de atâtea ori că pot face rezultate de cel mai înalt nivel. Turneul preolimpic este programat între 19 și 21 martie.

Cristina Neagu este percepută ca fiind una dintre cele mai bune handbaliste din istorie și mai are în palmares și două titluri de cea mai bună jucătoare a Europei în 2017 și 2018. La ultimul turneu continental, Cristina a revenit după o accidentare, motiv pentru care nu a putut fi la cel mai înalt nivel. Totuși, ea are medalii de bronz cu naționala României la Campionatul European din 2010 și la Campionatul Mondial din 2015.

2. Simona Halep - Considerată cea mai valoroasă sportivă din România în ultimul deceniu, Simona Halep începe anul de pe locul 2 în clasamentul WTA. Primul turneu important la care românii o vor putea vedea este Australian Open, începând cu 8 februarie. La casa de pariuri online 888sport, Simona Halep este considerată a treia favorită, având cota 11.00. Cu prima șansă este creditată nipona Naomi Osaka (cota 7.00), iar a doua șansă o are australianca Ashleigh Barty. Recent, jurnaliștii britanici de la Metro au publicat predicțiile pentru acest sezon, iar Simona Halep era văzută drept viitoare campioană la Australian Open.

Apoi, în între 23 mai și 6 iunie, Simona Halep va merge la Roland Garros, unde are posibilitatea să își ia revanșa, după ce la ediția din 2020 a fost eliminată în optimi de Iga Swiatek. Simona are amintiri plăcute de la Roland Garros, turneu pe care l-a câștigat în 2018 și unde a mai jucat două finale, în 2014 și 2017. Între 28 iunie și 11 iulie, Simona Halep va merge la Wimbledon, unde își va apăra turneul câștigat în 2019. Simona a produs o mare surpriză în acel an, când a învins-o în finală pe Serena Williams după un parcurs excelent. Data pentru US Open 2021 nu a fost stabilită.

3. Larisa Iordache - A revenit extraordinar la Campionatele Europene din Turcia din luna decembrie și a câștigat patru medalii - aur la bârnă și sol, argint la sărituri și cu echipa. Larisa Iordache este speranța României pentru o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Calificarea nu a obținut-o deocamdată, dar la forma în care se află totul pare o simplă formalitate.

În palmaresul Larisei se află deja o medalie de bronz la Jocurile Olimpice, câștigată în 2012 alături de echipa României. Ea mai are în palmares două medalii de argint și două de bronz la Campionatele Mondiale. La Campionatele Europene, Larisa a câștigat 7 medalii de aur, 7 medalii de argint și două de bronz. În aceste condiții, sunt speranțe mari că Larisa Iordache va avea un an extraordinar. Ea a trecut și peste obstacolul accidentărilor, iar în noiembrie 2020 a revenit în gimnastică după mai bine de trei ani în care a avut mari probleme la piciorul stâng. În perioada fără gimnastică, Larisa a fost inclusiv agent de poliție.

4. Laura Coman - Sportiva în vârstă de 27 de ani este calificată deja la Jocurile Olimpice de la Tokyo în proba de tir sportiv. De altfel, ea a câștigat medalia de aur la Campionatele Europene din 2019 și 2020 în proba de 10m, astfel că există așteptări mari din partea Laurei Coman, care ar putea aduce o nouă medalie pentru țara noastră.

Pe lângă aceste titluri, Laura Coman este și multiplă campioană și recordmenă națională. De asemenea, ea deține și recordul european în proba de Pușcă Aer Comprimat 10m. Sportiva de la Dinamo practică tirul din 2010 și a ajuns astfel la apogeul carierei.

5. Alina Vuc - Ea a scris istorie în 2017, când a devenit prima luptătoare din România pe podiumul Campionatelor Mondiale. Este calificată deja la Jocurile Olimpice, unde românii au speranțe că va reuși să câștige o medalie. Pe lângă argintul câștigat la Mondialele din 2017, Alina Vuc a reușit o performanță similară și în 2019. La Europene, ea are două medalii de argint și una de bronz.

Sportiva în vârstă de 27 de ani este antrenată de Mihai Stroia și foarte mulți specialiști o creditează cu șanse bune la o medalie olimpică.