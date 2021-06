(P) 5 filme cu Robin Williams pe care merită să le vezi

Iată care sunt cele mai bune filme cu Robin Williams:

1. Good Will Hunting (1997) - Este filmul care i-a adus lui Robin Williams un premiu Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, dar și o nominalizare la aceeași categorie la Globurile de Aur. În acest film, Robin Williams joacă rolul psi-hologului Sean Maguire, care îl trata pe Will Hunting, un adevărat geniu, dar cu probleme. Good Will Hunting are o distribuție de excepție, cu Matt Damon și Ben Affleck, care au fost și scenariști. De altfel, acest film a avut un rol foarte important în ascensiunea lui Affleck și Damon. Good Will Hunting a avut un buget de doar 10 milioane de dolari, iar încasările au trecut de 225 de milioane de dolari.

2. Jumanji (1995) - Un film excelent de aventură, foarte bun de văzut și în familie, împreună cu copiii. Robin Williams l-a jucat pe Allan Parrish, un bărbat prins într-un joc supranatural, care aducea în lumea reală animale, vegetație și alte obiecte din junglă în momentul în care cineva arunca zarurile. Succesul filmului a fost unul major, în condițiile în care încasările au trecut de 262 de milioane de dolari, la un buget de 65 de milioane de dolari. Tocmai rezultatele bune obținute de acest film au dus și la apariția a noi produse. Au fost trei continuări: Zathura: A space Adven-ture, Jumanji: Welcome to the Jungle și Jumanji: The Next Level. Au mai apărut desene animate, un joc de societate, dar și jocuri pe PC și de păcănele. Spre exem-plu, la pacanele online poate fi accesat slotul Jumanji. Acesta a fost creat de com-pania NetEnt în 2018, iar printre simboluri se află un board game, leul, pelicanul și crocodilul.

3. Dead Poets Society (1989) - Un rol foarte serios din cariera lui Robin Williams. Îndrăgitul actor a interpretat rolul unui profesor de engleză de la Welton Academy. Poezia este punctul său forte, prin care reușește să își influențeze în mod pozitiv elevii. Rolul excelent făcut de Robin Williams i-a adus o nominalizare la Premiile Os-car, dar și un premiu BAFTA. Încasările filmului au trecut de 235.9 milioane de dola-ri, la un buget ce a fost cu puțin peste 16 milioane de dolari.

4. Awakenings (1990) - Această dramă este inspirată din cartea cu același nume scrisă de Oliver Sacks. Robin Williams interpretează rolul neurologului Malcolm Sayer, care lucrează la un spital din Bronx. În anul 1969, el a descoperit un medica-ment capabil să schimbe viețile unor oameni. Filmul a fost nominalizat la trei premii Oscar, iar din distribuție mai fac parte Robert de Niro, Julie Kavner, Ruth Nelson și John Heard. Awakenings a avut un buget de 29 de milioane de dolari, iar încasările au trecut de 52 de milioane de dolari. Recenziile filmului au fost pozitive în special datorită modului în care Robin Williams a interpretat rolul doctorului Malcolm Say-er.

5. Good Morning, Vietnam (1987) - În acest film, acțiunea are loc în timpul Războiului din Vietnam, în Saigonul anului 1965. Deși este un film cu tematică de răz-boi, Robin Williams are un rol foarte carismatic. El este un DJ de radio, care reușește să țină moralul trupelor de soldați ridicat, cu prețul enervării superiorilor. Un plus al acestui film este că e inspirat dintr-o poveste reală. Robin Williams a primit o nominalizare la Oscaruri și a câștigat un Glob de Aur pentru rolul excelent făcut. Good Morning, Vietnam, a avut încasări de peste 123 milioane de dolari, la un buget de doar 13 milioane de dolari.

Licența nr. L1160651W000195 emisă de Comitetul de Supraveghere ONJN pentru NetBet En-terprises Ltd.,

Ewropa Business Centre, etaj 3, camera 704, birou A, str. Dun Karm Street, Birkirkara, Malta, valabilă din data de 1 Iulie 2016 până la 30 Iunie 2026.

Cod unic de identificare fiscală 35831487 eliberat de Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți.