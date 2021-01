(P) 5 idei de cadouri pentru cupluri de acest Valentine’s Day

Ocazii precum aniversarea casatoriei sau Valentine’s Day, sunt zile in care se celebreaza iubirea si tot ceea ce este special pentru cupluri. Daca ai nevoie de un cadou pentru ei, atunci trebuie neaparat sa iti gasesti inspiratia si sa cumperi ceva deosebit.

Totusi, atunci cand vine vorba despre cadouri pentru cupluri trebuie sa retii ca nu in toate ocaziile este necesar sa le oferi un cadou. Uneori, este suficient sa le oferi o felicitare si un buchet de flori. In cazul in care cauti cadouri de Valentine’s Day intrucat cuplul sarbatoreste aniversarea casatoriei sau a logodnei si decid sa faca o petrecere, atunci, cu siguranta ai nevoie de un cadou potrivit pentru ei.

Ti-am pregatit cateva idei potrivite si de calitate care sa lase o impresie placuta indiferent de motivul pentru care te-au invitat la celebrarea celui mai special moment al anului:

Seturi cadou

La BeSpecial.ro vei putea sa gasesti foarte multe tipuri de seturi cadou pentru el si pentru ea. Cumparand un astfel de set vei putea sa ai cate un cadou special pentru fiecare. Un astfel de cadou este mult mai inspirat decat sa le cumperi ceva pentru casa care poate ca nu le place sau nu il pot integra in design-ul locuintei.

Poti gasi seturi cadou cu bijuterii din argint sau cu accesorii din piele, de foarte bun gust si care sigur vor fi apreciate atunci cand vor fi deschise.

Portofele asortate pentru el si pentru ea

Un portofel din piele este util in orice situatie iar daca vrei sa faci un cadou practic pentru un cuplu, atunci niste portofele asortate reprezinta alegerea cea mai buna. Este un cadou simbolic care nu lasa loc de mesaje care sa fie interpretate gresit. Alege modele fabricate din piele si compartimentate generos pentru a incapea toate lucrurile importante si chiar o fotografie.

Totusi, trebuie sa tii minte ca un portofel nu se ofera gol, iar pentru a putea fi cadoul perfect poti sa incluzi bilete la teatru sau opera, carduri cadou la magazinele lor preferate sau o excursie intr-un loc unde isi doresc sa ajunga de mult.

Bijuterii din argint pentru el si ea

Daca sunt un cuplu stilat poti sa le faci cadou niste bijuterii din argint asortate pe care sa le poarte in aceasta zi speciala si nu numai. Insa, ai grija ca aceste bijuterii sa nu fie unele nepotrivite cum ar fi un inel pentru ea. In plus, trebuie sa te asiguri ca le stii gusturile in materie de bijuterii. Daca esti un prieten vechi, atunci vei sti care sunt preferintele prietenilor tai.

Genti din piele asortate pentru el si ea

Tot in magazinul online BeSpecial vei putea sa gasesti multe modele de genti pentru barbati si pentru femei. Pentru el, poti alege, de exemplu, o geanta frumoasa din piele perfecta pentru o plimbare in oras iar pentru ea poti alege o geanta draguta si colorata tot din piele naturala, cu ajutorul careia sa isi transporte cele mai importante lucruri. Este un cadou excelent si util in acelasi timp care va fi pe placul lor.

Bratari din argint asortate

O pereche de bratari din argint asortate sunt cel mai bun mod prin care sa marcheze aceasta ocazie speciala. Poti chiar sa mergi mai departe si sa le gravezi cu un mesaj special. Gestul tau va fi unul frumos si plin de semnificatie care ii va impresiona.

Valentine’s Day este o ocazie speciala care merita sa fie celebrata cu fast chiar si impreuna cu prietenii deoarece este si o celebrare a relatiilor cu oamenii cei mai dragi pentru tine.