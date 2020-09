(P) Bucurați-vă de un concediu perfect cu o simplă cazare în Delta Dunării

Doar că această pandemie a avut oarecum și părțile ei bune, deoarece ne-a ajutat să redecoperim frumusețile propriei țări, care are un potențial turistic fantastic (despre care, surprinzător, nu toți românii știu încă). Sunt multe puncte turistice pe care le putem vizita și de care nu avem cum să ne plictisim, deoarece au ceva unic, ceva special care ne face să ne dorim și o altă vizită. Spre exemplu, un astfel de loc este și Delta Dunării! În acest an, bucurați-vă de peisajele sălbatice ale României cu o simplă cazare in Delta Dunarii și pregătiți-vă de un concediu perfect, din toate punctele de vedere, pentru că sigur nu o să vă pară rău că ați optat pentru această alegere!

Iată ce obiective turistice sunt cunoscute în Deltă:

Insula Sacalin, deși e o insulă relativ nou formată, este de fapt alcătuită din alte insule de dimensiuni mai mici, numite Sacalinu Mic și Sacalinu Mare care s-au contopit prin înnisipare. Aici migrează 14 specii diferite de păsări, fiind un loc ideal pentru cuibărit și eclozat. Pentru a nu perturba fauna naturală, acest punct turistic este admirat ‘’de la distanță’’. Complex lagunar Razim – Sinoe este o zonă depresionară, acoperită preponderent de ape maritime, prin care s-au segmentat căi de trecere prin formarea cordoanelor si grindurilor (prin care se poate trece cu ajutorul unei bărci). Rezervația naturală Sfântul Gheorghe – Palade – Perișor – Zatoane cuprinde zone mlăștinoase, salmastre, ape fluviale dar și bălți nisipite, cât și traverse de dune paralele între ele. Este locul ideal preferat de lebede mute, stârci albi, galbeni și roșii, lopătari și nu numai pentru eclozat. Cetatea romană de la Halmyris oferă dovezi de locuire încă din perioada preromană și vine în întâmpinarea turiștilor cu peisaje care taie respirația. Tot în zona cetății se situează și o necropolă getică. Cetatea Greco – Romană Argamum este o cetate ce datează din perioada arhaică. Aici a fost descoperit un complex funerar impresionant, alături de o necropolă. Mănăstirea Halmyris este o adevărată oază duhovnicească, locul în care vă puteți găsi liniștea și pacea interioară, unde vă puteți ruga și unde puteți să găsiți sprijin duhovnicesc. Se află într-o locație liniștită și ferită de agitația cotidiană. Lacul Sărături oferă peisaje sălbatice și pitorești extrem de frumoase, în care natura nu a fost perturbată de om. Farul din Sulina este deja extrem de cunoscut, dar nu la fel de vizitat. Cu toate astea, este un punct turistic pe care merită să îl faceți cel puțin o dată în viață. Farul datează încă din anul 1870 (an în care a fost finalizată construcția acestuia). Cimitirul Maritim – Sulina cuprinde locurile de veci a ofițerilor și comandanților din Marina Regală. Tot aici se găsește mormântul prințesei Ecaterina Moruzi, care a fost nepoata lui Ioan Sturza, voievod moldovean. Deși aceasta s-a născut la Istambul, și-a găsit sfârșitul la Sulina, la mormântul lui William Simpson (persoana care, timp de 13 ani de zile, a condus toate lucrările de construcție care au avut loc pe canal).

Muzeul de Istorie și Arheologie din Tulcea merită, de asemenea, atenția turiștilor! Aici veți găsi mereu expoziții de mărturii istorice ale civilizației din Dobrogea inca din epoca de piatra și până în vremurile moderne.

Când este ideal să mergeți în vacanță sau concediu în Delta Dunării. Deși vara este destul de tentantă, perioada ideală de a vizita acest loc este undeva între lunile august – octombrie, când toamna timpurie începe să își facă simțită prezența. Astfel, veți fi întâmpinați nu doar de o faună uimitoare, ci și de un joc de culori foarte plăcut vederii (nuanțe de auriu, cărămiziu, roșu aprins care sunt în contrast cu albastrul apei). De asemenea, și temperaturile sunt ceva mai prietenoase în această perioadă – trebuie doar să găsiți cazare pe măsura dorințelor voastre (cât mai aproape de punctul turistic dorit de exemplu). Partea și mai bună este că vă puteți bucura și de prețuri mai avantajoase, pentru că mereu sunt reduceri la cazare în perioada ‘’off – season’’.

Delta Dunării – o oază de verdeață care dorește să păstreze integră sălbăticia naturii – este locul pe care trebuie să îl vizitați neapărat, dacă nu ați făcut-o încă, deoarece arată adevăratul potențial al faunei din România (și fiind localizată atât de aproape de Marea Neagră, puteți să vă încheiați vacanța / concediul și cu un sejur la mare). Este a noastră, a românilor și merită să îi acordăm atenție (chiar dacă o facem o singură dată pe an).

Alte variante de vizitat în România: deși Delta Dunării și Marea Neagră sunt destul de ofertante, nu trebuie să uităm, totuși, că și munții noștri merită vizitați! Nimic nu se compară cu peisajele montane, locul in care natura impunătoare ne reamintește că ea este singura care stăpânește teritoriul României cu adevărat. Brazii, râurile cu apă cristalină, fauna tipică zonei și aerul proaspăt și curat merită explorate, dar și satele locale care păstrează tradițiile specifice zonei (Maramureș, Ardeal, Transilvania etc.). În concluzie, putem spune că țara noastră ne oferă multe locuri unice și inedite de vizitat – trebuie doar să ne facem timp și să ne planificăm vacanțele sau concediile din timp, astfel încât să putem pleca de acasă în perioada dorită de noi. Acest lucru se poate realiza simplu și rapid, prin intermediul rezervărilor făcute online, din confortul propriei locuințe, nemaifiind necesare deplasările la agențiile de turism fizice.