(P) Digitalizarea comenzilor. Beneficii pentru clienți și magazine

În contextul cauzat de pandemia din 2020, în condițiile în care a fost suspendată activitatea multor afaceri bazate pe contactul direct cu clienții, iar măsurile sanitare și de distanțare au impus închiderea totală sau parțială a anumitor afaceri, multe firme au fost nevoite să-și regândească strategiile.

Dacă și tu activezi în acest domeniu, ai nevoie de o soluție care să te ajută să traversezi, cu bine, această perioadă. Una dintre ele este digitalizarea crescută a serviciilor oferite către clienți, acolo unde acest lucru este posibil.

Companiile care au reușit să se replieze rapid au fost cele care au adoptat și integrat digitalizarea crescută a serviciilor, întrucât au înțeles cum pot fi îmbunătățite procesele de business cu ajutorul tehnologiei.

Fie că a fost vorba de echipamente, soluții sau servicii informatice, firmele care au investit în soluții IT pentru desfășurarea operațiunilor lor au folosit tehnologia în avantajul lor, ca suport pentru desfășurarea activităților, mai ales în condițiile în care restricțiile au impus digitalizarea forțată a muncii și a comunicării.

Digitalizarea comenzilor și a serviciilor

Un sistem digitalizat de gestionare a resurselor unei companii permite integrarea de fluxuri care să contribuie la o eficiență și o productivitate crescută a afacerii.

Printre principalele beneficii se numără automatizarea proceselor, optimizarea modului de desfășurare a operațiunilor și sarcinilor din interior, eficientizarea costurilor, reducerea timpilor de lucru sau accesul, în timp real, la informații.

Digitalizarea serviciilor a creat oportunități dar și șanse de supraviețuire pentru anumite industrii în contextul economic actual. De exemplu, în condițiile limitării accesului în baruri și restaurante sau chiar a închiderii complete a anumitor unități, o parte dintre acestea și-au adaptat ofertele pentru a face față cererilor crescute venite din mediul online.

Livrarea la domiciliu a produselor, prin intermediul unui soft de gestiune potrivit, a venit ca o soluție salvatoare pentru localurile cu servire directă. A fost o metodă prin care antreprenorii au putut să facă față perioadei de criză, să-și păstreze afacerea, angajații și o bună parte din servicii.

În plus, multe magazine și-au îmbunătățit prezența din online sau chiar au adoptat de la zero acest segment, alocând bugete semnificativ crescute pentru campaniile de marketing.

Beneficii pentru magazine și restaurante

În prezent, un software de gestiune centralizat și integrat permite configurarea pentru mai multe tipuri de servicii, în scopul creștetii eficienței și productivității afacerii.

Un soft adaptat pentru magazine sau restaurante poate acoperi toate nevoile de administrare eficientă a businessului, adică:

gestionarea comenzilor primite

detalii despre valoarea și discountul comenzii

detalii despre timpul de livrare

evidența unui istoric pentru clienții existenți sau adăugarea de clienți noi.

Shop, varianta digitală pentru magazinele online

Prin intermediul unor servicii de tip Click and Collect, clienții magazinelor online își pot rezerva, tot online, produsele dorite pentru ca, ulterior, să le ridice din magazinul fizic sau să le primească prin curier.

Principalele beneficii ale acestor variante:

verificarea, în timp real, a comenzilor și a vânzărilor

monitorizarea stocurilor și a prețurilor

gestionarea magazinelor

rapiditatea tranzacțiilor

Pentru o afacere de tip Food delivery:

Pentru livrarea de produse la domiciliu ale afacerilor din domeniul HoReca, beneficiile digitalizării pot însemna:

reconfigurarea activității la serviciile de pick-up/delivery, drive-in/takeaway;

managementul meniului, comenzilor sau al stocurilor;

economie de timp și bani;

Majoritatea softurilor de gestiune pentru restaurante permit integrarea comenzilor în principalele platforme de livratori, pentru un acces la un număr tot mai mare de clienți și adaptarea la piața Food Delivery. În plus, permit transmiterea comenzilor automat către bucătărie, limitând posibilele erori umane.

Terminale Self Order

Un astfel de terminal reprezintă un canal suplimentar de vânzare, creat pentru a deservi un număr mai mare de clienți. De exemplu, un sistem de servicii Self Order de la Freya are o interfață ușor de folosit, cu un suport customizat de imagini ale produselor sau meniurilor, pentru o experiență unică și fluidă a procesului de comandă. În plus, clienții pot urmări, în timp real, statusul comenzilor lor.

Digitalizarea afacerii printr-un sistem de comenzi de tip Self Order permite diversificarea liniei de business, îmbunătățirea fluxului comenzilor, eficientizarea proceselor din zona de producție sau preluarea fluxului de comenzi când personalul este suprasolicitat.

Beneficii pentru clienți

Digitalizarea e importantă și din punct de vedere al consumatorului, pentru că acesta s-a dovedit interesat, în special în această perioadă, și de modalitatea de cumpărare sau de felul în care poate oferi feedback, nu doar de produse în sine.

Un soft de gestiune potrivit permite clienților să trimită direct feedback, sugestiile acestora contribuind la calitatea serviciilor sau a meniului. În plus, pentru achizițiile comandate, clienții primesc puncte de loialitate, cei fideli unui anume brand devenind VIP, după un anumit număr de comenzi.

În plus clientul are siguranța livrării, pentru că multe firme au introdus opțiunea de livrare fără interacțiune între livrator și client. Opțiunea se poate adăuga în meniul ce conține

Detalii despre livrare sau Detalii către Livrator, unde clientul găsește instrucțiuni despre cum dorește să-i fie livrate produsele. Aici, poate alege, de exemplu, ca produsele să fie lăsate la ușa apartamentului, ca măsură de prevenire împotriva răspândirii noului coronavirus.

Transformarea digitală, soluție de relansare

Pentru multe businessuri, transformarea digitală a reprezentat soluția pentru o relansare a activității dar și o cheie a unei creșteri durabile, pe termen lung. Un studiu al Digital Economy and Society Index arată, însă, că, deși România se bucură de notorietate, în ceea ce privește oportunitățile în domeniul tehnologiei, mai mult de jumătate din companii (55%) a făcut doar investiții mici în acest sector.

Magazinele care, înainte de izbucnirea pandemiei, nu aveau o prezență online bine construită, cu un brand awareness serios, au fost puse în dificultate de competiția puternică din mediul virtual.

Cu toate acestea, multe afaceri și-au adaptat ofertele și serviciile întrucât s-a evidențiat o creștere a afacerilor din e-commerce, iar o bună parte din cele existente a venit cu funcționalități și beneficii noi, relevante pentru publicul țintă.

Mai mult, pandemia din acest an a evidențiat avantajele cumpărăturilor online, iar acest lucru poate să accelereze și ”implicit să stimuleze companiile și comercianții să își reinventeze modul în care își desfășoară activitatea”, după cum subliniază Mihai Anița, Retailer & Consumer Reader, PwC România.