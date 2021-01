(P) Dragostea continuă și în vremea pandemiei

Anul 2020 a venit, astfel, cu o creștere importantă a datelor video, deoarece cele mai multe dintre întâlniri s-au petrecut online. Distanța socială nu ne-a permis să ne întâlnim cu toate match-urile cu care ne-am fi dorit.

Au dispărut întrebările de tipul: ,,va veni cu un trandafir?’’ sau ,,oare mă va săruta de la prima întâlnire?’’ și s-au transformat în ,,am conexiunea suficient de bună la internet?’‘, ,,cât de bine se vede rochia mea roșie în camera laptopului?’’.

Întrebarea rămâne: cum te poți cupla în vremea pandemiei? Cum îți găsești jumătatea mai ușor? Printre zecile de aplicații de love-matching / dating apps, își face locul și o platformă de speed-dating: Couple. Această platformă îți permite să te conectezi cu persoane reale, nu cu profile în spatele cărora vezi doar niște fotografii. Scopul ei? Să socializezi, să te distrezi, de ce nu, să flirtezi? Și cine știe, poate la finalul întâlnirii te și cuplezi.

Ce este speed dating-ul online?

Speed dating-ul online are toate regulile unui speed-dating obișnuit. Oamenii își caută relații romantice purtând o serie de conversații scurte, one on one, cu potențiali parteneri pentru a decide dacă există interes reciproc. Însă, tot procesul, datorită situației actuale în care ne aflăm cu toții, și a puterii tehnologiei de care dispunem, se desfășoară acum online.

Sub motto-ul: pasiune la prima conexiune, platforma Couple îți oferă ocazia să te bucuri, gratuit, de întâlniri virtuale, în care să ai conversații cu persoane reale direct de la tine din sufragerie, unde ești în totală siguranță și confort. Ai nevoie doar de o conexiune bună la internet, acces la un microfon și la camera video a laptopului. Nu trebuie să-ți mai faci probleme că nu ai suficient de mult spațiu în telefon pentru încă o aplicație și nici că nu ți-a mai răspuns la mesaje în timp util.

Cum te înscrii la aceste întâlniri virtuale? E simplu. Intri pe site-ul Couple și îți faci un cont rapid. Apoi te inscrii la evenimentele care urmeaza sa aiba loc și te pregătești de o seară de relaxare și socializare cu oameni noi, despre care vei afla lucruri interesante. Couple este un mod distractiv, sigur și gratuit de a te conecta și a socializa și de a te împrieteni cu oameni care au aceleași interese cu ale tale.

Pe Couple, întâlnirile one on one durează 3 minute, însă întreg evenimentul aproximativ o oră în care vei avem multe astfel de intâlniri one on one. Dacă, după finalul întâlnirii, ați decis amândoi că a fost, într-adevăr, pasiune la prima conexiune, veți primi datele de contact ale celuilalt pentru a vă putea continua conversația începută pe platforma de speed-dating si ulterior.

Tot procesul în care se desfășoară aceste întâlniri online este moderat de o gazdă care îți va explica pașii pentru ca tu să te bucuri de cele mai relaxante întâlniri și să te concentrezi doar pe persoanele noi pe care le vei întâlni.

Dacă nu-ți mai amintești ultima oară când ai râs mult la o primă întâlnire sau pur și simplu dacă te-ai plictisit de conversațiile lungi de pe toate aplicațiile de dating, înscrie-te pe Couple și pregătește-te de întâlniri romantice direct de pe canapea sau din fotoliul tău preferat de acasă! Fii tu și totul va merge ca pe roate. Ca să te relaxezi și mai mult, poți să-ți iei alături și un pahar cu vin ;) And don’t forget to enjoy!