(P) Femeile și pokerul: cum sunt depășite stereotipurile și barierele

Spre exemplu, un studiu realizat în Marea Britanie pe un eșantion de 2.000 de femei arată că 44% dintre respondente au jucat poker cel puțin o dată în viața lor. Dintre cele care au răspuns pozitiv, 81% au afirmat că le-a plăcut experiența și au găsit-o distractivă. În schimb, doar 19% au afirmat că nu le-a plăcut această activitate. 34% dintre ele au afirmat că joacă poker cel puțin o dată pe lună, iar 16% o fac cel puțin o dată pe săptămână. În schimb, 20% au această activitate la 2-6 luni, în timp ce 46% joacă mai rar de o dată la jumătate de an.

Sondajul arată că 64% au jucat poker în casa unui prieten, iar 30% au încercat pokerul online. 56% dintre ele au susținut că au simțit un dezavantaj din cauza faptului că sunt femei, cu mențiunea că aproape toate au precizat că s-au lovit de aceste situații des. Sondajul a mai arătat că la masa participantelor aproximativ 20% dintre participante erau femei. Doar 7% dintre respondente au menționat că femeile erau majoritare la partidele de poker.

44% dintre femeile care au jucat poker spun că această activitate este încântătoare și distractivă, iar 31% dintre ele o prezintă ca fiind pozitivă. 7% dintre respondente au menționat că s-au plictisit la poker, iar alte 7% au găsit experiența ca fiind neplăcută. 52% dintre participantele la studiu au afirmat că nu s-au simțit intimidate pentru că joacă cu adversari de sex diferit. În schimb, doar 15% dintre respondente au menționat că au simțit intimidarea des, în timp ce restul au simțit-o foarte rar.

Ce spun jucătoarele profesioniste despre egalitatea de gen în poker

Stereotipurile legate de rolul femeii în poker nu sunt atât de prezente când vine vorba de jocurile profesioniste. Spre exemplu, Vivian Saliba, o mare pasionată de poker, a afirmat că femeile pot răspunde doar printr-un joc foarte bun. "Nu ar trebui să fim ofensate dacă cineva consideră că suntem slabe pentru că suntem femei, ci să le luăm jetoanele", a declarat Vivi Saliba.

De asemenea, jucătoarea Kara Scott promovează și ea egalitatea de gen în poker, fiind de părere că femeile trebuie tratate cu respect și în poker. "Mă deranjează când lumea spune că femeile ar trebui să se sprijine în poker. Pentru mine, oamenii sunt oameni. Dacă cineva este rău, nu contează genul. Dar nici nu voi lăsă pe cineva să vorbească urât despre cineva doar pentru că este femeie", a menționat Kara Scott.

De altfel, Kara Scott vede o îmbunătățire considerabilă a modului în care femeile sunt privite în poker. "În ce privește numărul femeilor din poker, e clar mai mic. Când am început să joc erau puține femei care jucau. Dar cu timpul am văzut din ce în ce mai multe. Am văzut o schimbare masivă în felul în care femeile sunt reprezentate în poker", a comentat Kara Scott.

O altă jucătoare profesionistă, Lucia Navarro, a afirmat că vede numeroase beneficii într-o carieră în poker pentru femei. "Apreciez că pot călători cu munca. Pot să descopăr o mulțime de locuri. Când ai un job de la 9 la 17 asta nu este o posibilitate. Apreciez libertatea, posibilitatea de a vizita orașe și a cunoaște oameni", a spus Lucia Navarro.

Vivi Saliba, Kara Scott și Lucia Navarro fac parte din echipa 888poker, operator pentru care egalitatea de gen este foarte importantă. Pe platforma online 888poker, utilizatorii pot accesa cele mai populare jocuri de poker într-un mediu sigur și 100 legal și, în același timp, se pot bucura de inovațiile acestui operator cu o istorie de peste 20 de ani, licențiat de ONJN în țara noastră.

Femei care au reușit în poker

Chiar dacă numărul femeilor din poker este încă mai mic decât cel al bărbaților, în lume sunt destule exemple pozitive. Unul dintre ele este Liv Boeree, pe care mulți o consideră "Regina pokerului". Unul dintre cele mai bune rezultate din cariera sa este succesul de la EPT Sanremo, în urma căruia a plecat acasă cu un cec în valoare de 1.250.000 de euro. De asemenea, Maria Ho, o jucătoare americană cu origini taiwaneze, a avut numeroase apariții la mesele finale de la WSOP, a participat la show-uri televizate din SUA și este și un comentator de succes. Cel mai mare premiu obținut de ea a fost în valoare de 540.020 de dolari după ce a ocupat locul secund la un eveniment World Series of Poker $5,000 No Limit. Sofia Lovgren este o altă jucătoare apreciată în circuit, cu premii de aproximativ 700 de mii de dolari.

