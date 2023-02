(P) Hrana câinelui tău – Ghid de achiziție

Deci, cum poți identifica o hrană pentru câini de înalta calitate? Află acest scurt ghid, care include și recomandări punctuale de hrană completă pentru câini.

Tipuri de hrană și nevoile nutriționale pe care le au câinii

Există două tipuri de bazā când vine vorba despre mâncarea pentru câini: hrană umedă sau uscată. Din acest punct de vedere, lucrurile sunt destul de simple. Câinii funcționează mai bine dacă li se oferă hrană uscată în cea mai mare proporție, având în vedere stomacul sensibil pe care îl au majoritatea. Hrană umedă poate fi oferită ocazional, în cantități mai mici, mai ales dacă nu știi încă felul în care reacționează sistemul digestiv al câinelui.

În ceea ce privește nevoile nutriționale pe care le au câinii, asigurā-te că alegi un sortiment de hrană care aduce un aport important de proteine. Acestea furnizează energie și sunt esențiale pentru transportul nutrienților și oxigenului în organism. Sursele de proteine pot fi puiul, peștele și carnea de porc sau vită.

Alte componente importante pe care trebuie să le cauți pe eticheta hranei pentru câini sunt cele care ajută la repararea țesuturilor musculare, mențîn sănătatea pielii și a blănii, susțîn sistemul imunitar și promovează sănătatea articulațiilor: aminoacizii, acizii grași, vitaminele și mineralele.

Carbohidrații, care sunt adesea blamați, joacă și ei un rol important în alimentația câinelui, acela de a le oferi energie. Este adevărat că nu trebuie să constituie principalul ingredient din hrană unui câine, dar nu se recomandă nici să alegi o hrană lipsită de carbohidrați, cu excepția cazului în care patrupedul are anumite restricții alimentare.

Poți regăși astfel de ingrediente în mai multe sortimente de hrană pentru câini, iar alegerea finală va depinde de câteva aspecte care definesc fiecare câine în parte: vârstă pe care o are patrupedul, nivelul de activitate, dacă are sau nu alergii ori alte sensibilități alimentare și dacă are probleme cu greutatea.

Hrană pentru câini cu profil nutrițional complet

Țînând cont de nevoile individuale pe care le au câinii și, implicit, prietenul tău patruped, poți alege cu încredere unul dintre următoarele sortimente de hrană pentru câini:

· Primal Spirit Rebel Farm cu pui

· Primal Spirit Oceanland cu peste proaspăt

· Primal Spirit Wilderness cu porc, pui și peste

· happyOne pentru câini de talie mică

· happyOne pentru câine junior

· happyOne High Energy, pentru câini foarte activi

· happyOne pentru câini seniori

Toate aceste sortimente de hrană pentru câini pot fi găsite în magazinul online Econstrukt, care a selecționat atent opțiunile de mâncare pentru animale din portofoliul de produse.

Gama Primal Spirit face parte din categoria premium și este o hrană pentru câini presată la rece. De ce este acest aspect important? Pentru că, prin presarea la rece, se păstrează toți nutrienții esențiali de care are nevoie câinele, iar asimilarea de către organism se face mai ușor. Totodată, această mâncare nu conține gluten, coloranți artificiali sau făînă de carne.

Gama happyOne, chiar dacă nu este încadrată la categoria premium, este o hrană completă și reprezintă o alegere foarte bună. Toate sortimentele amintite anterior sunt îmbogățite cu Biocomplex, un complex de vitamine, probiotice și prebiotice, care ajută la menținerea sănătății prietenului tău patruped. De asemenea, unele sortimente conțîn somon, o sursă importantă de acizi grași Omega 3. Iar conținutul de Yucca Schiperera și pulpă de sfeclă ajută la consistentă corecta a fecalelor și la sănătatea generală a sistemului digestiv.

Investește în sănătatea și fericirea câinelui tău și asigura-i o dietă bazată de hrană de calitate superioară! Intră chiar acum pe site-ul magazinului online Econstrukt și află detalii despre toate sortimentele de mâncare recomandate anterior!