Prezentatori Oscar 2022 | Cine sunt starurile care vor anunța câștigătorii statuetelor din acest an

Gala Oscar 2022 se va desfășura la Dolby Theatre din Los Angeles. Show-ul din acest an va avea trei gazde principale, actrițele Regina Hall, Amy Schumer și Wanda Skyes.

Vedetele care vor prezenta premiile acordate în 2022 sunt celebrități din lumea filmului și a muzicii. Primele 27 de nume de prezentatori ai galei Oscar 2022 au fost anunțate de organizatori.

Primii prezentatori anunțați de Academia Americană de Film au fost Kevin Costner, Zoë Kravitz, Lady Gaga, Rosie Perez, Chris Rock și Yuh-Jung Youn. Lista este conpletată de staruri precum Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Uma Thurman, Daniel Kaluuya, Mila Kunis , Lupita Nyong’o, Naomi Scott, Wesley Snipes, John Travolta, Halle Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes, Tyler Perry și Tracee Ellis Ross.

„Filmele ne inspiră, ne distrează și ne unesc pe tot globul. Acesta este obiectivul exact al spectacolului din acest an și suntem încântați să salutăm primul dintr-o gamă stelară care se alătură scenei de la Oscar pentru a ne ajuta să sărbătorim puterea filmului și să-l onorăm pe cel mai bun film al anului”, a spus producătorul show-ului, Will Packer.

Concurență mare la categoria cel mai bun film al anului

Filmele nominalizate în acest an la categoria cel mai bun film sunt realizări de excepție, însă, potrivit specialiștilor, trei sunt favorite: BELFAST, CODA și THE POWER OF THE DOG. Vezi detalii AICI!

Lista filmelor nominalizate la Oscar 2022

BELFAST

CODA

DON'T LOOK UP

DRIVE MY CAR

DUNE

KING RICHARD

LICORICE PIZZA

NIGHTMARE ALLEY

THE POWER OF THE DOG

WEST SIDE STORY

Ceremonia Oscar 2022 va fi transmisă pe VOYO, în direct și în exclusivitate pentru România, luni dimineață, 28 martie, începând cu ora 3.00.

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: