Să ne amintim ce ne oferă speranță. Alex Bogdan: Depinde doar de noi să putem rescrie povestea unui an mai bun

Două dintre vedetele PRO TV, Alex Bogdan și Adrian Nartea, ne amintesc ce este speranța și de ce nu trebuie să renunțăm la aceasta și la optimism.

“Dacă oamenii ar fi cuvinte? 2021 a fost un an greu, apăsător, care ne-a agitat și ne-a făcut să privim cu îngrijorare spre viitor. Dar dacă am putea schimba toate cuvintele care ne-au zdruncinat viața în 2021, cu unele mai bune? Dacă 2022 înseamnă de fapt iubire, speranță sau optimism? Depinde doar de noi să putem rescrie povestea unui an mai bun. Pentru că avem nevoie de curaj și de încrederea că putem trece peste orice cu bunătate. Hai sa facem ce putem noi mai bine pentru comunitate si pentru noi, pentru că doar impreuna putem sa rescriem povestea unui 2022 mai bun”, spune actorul Alex Bogdan.

