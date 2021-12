Sărbători cu vin de acasă pentru românii de pretutindeni

Greenpoint Avenue din Long Island, New York, este o stradă liniștită, cu case și blocuri portocalii de cărămidă, la parterul cărora sunt nenumărate mici afaceri de familie. La numărul 40-10, pe copertina care umbrește vitrina din stradă a unei clădiri cu un etaj, scrie „Cofetăria Niță - Niță’s European Bakery - since 1982”. E locul unde românii din New York vin să cumpere bunătăți care le aduc aminte de acasă - savarine, torturi Doboș, pateuri, ecleruri sau amandine. Și, desigur, cozonaci cu șase tipuri de umplutură.

„Bunicul a deschis o cofetărie acum 40 de ani in Sunnyside, Queens, care este cartierul românilor din New York”, spune Robert Niță, proprietarul cofetăriei. Robert este unul dintre cele câteva zeci de români din New York care, în decembrie, au primit un pachet cu vinuri din soiuri autohtone, de la Carrefour și programul #DeschidemVinulRomânesc.