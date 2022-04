Spike și Irina Rimes, duel muzica la Red Bull SoundClash. Show-ul e live pe VOYO

Irina Rimes și Spike anunță o confruntare memorabilă pe scenele de la Romexpo, unde fanii celor doi artiști sunt chemați să decidă cine e mai bun în cadrul SoundClash, o adevărată ciocnire a muzicii.

Cei doi vor trece prin patru probe muzicale și vor evolua față în față, pe două scene diferite. Spectatorii sunt cei care vor decide care sunt cele mai reușite interpretări, iar departajarea se va face cu ajutorul decibelmetrului, un aparat care măsoară intensitatea aplauzelor.

Biletele la acest eveniment au fost puse în vânzare online , la prețul de 80 de lei.

Red Bull SoundClash va fi LIVE pe VOYO, începând cu ora 19.00.

Irina Rimes vs. Spike: care sunt probele

Înainte de competiția propriu-zisă, cei doi artiști își vor „încălzi” fanii cu trei piese proprii. Apoi începe confruntarea, care va avea patru probe, după cum urmează:

RUNDA 1: THE COVER – Mega hiturile iau o formă nouă în ambalajul muzical propus de Irina Rimes și Spike.

RUNDA 2: THE TAKE OVER – Irina Rimes începe piesa, Spike o preia din mers de pe cealaltă scenă şi continuă melodia în stilul propriu. Cei doi vor ceda inițiativa, unul celuilalt, timp de patru piese.

RUNDA 3: THE CLASH – fiecare reinterpretează trei piese proprii, în trei stiluri muzicale diferite.

RUNDA 4: THE WILD CARD – Scena se va încinge, fiecare combatant aruncând în luptă un invitat surpriză.