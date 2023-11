Totul despre Samsung Galaxy Z Fold5, cel mai performant smartphone pliabil din lume

Știi semnătura aia pe care o primești pe e-mail, „Sent from my phone?”. Ei bine, ai grijă să nu afle lumea că ți-ai cumpărat Samsung Galaxy Z Fold5, pentru că n-o să mai scapi așa ușor: ăsta este cu mult mai mult decât un smartphone. Și spun asta ținând cont de cât de smart sunt deja telefoanele în zilele noastre. Dar Fold5… ei bine, Fold5 este cel mai performant foldable din lume!