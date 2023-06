VIDEO Care este povestea lui Nea Vasile, bărbatul de 74 de ani care a îndoioșat o țară întreagă atunci când și-a vândut Dacia

O țară întreagă s-a înduioșat în momentul în care Nea Vasile a fost postat pe TikTok! Bărbatul de 74 de ani a decis să își vândă Dacia, de care s-a dezlipit cu greu. Lacrimile acesuia au provocat multe reacții în mediul online, oamenii fiind dispuși să strângă bani pentru a-i răscumpăra mașina. Cu toate acestea, fostul mecanic de locomotivă a postat un nou clip video în cadrul căruia a explicat care a fost povestea mașinii și cum a luat decizia să o vândă.

Într-o zi obișnuită în care Nea Vasile se plimba cu Dacia lui pe străzile din Brașov, noul proprietar al mașinii, Norocel Buzdug, i-a făcut semn să tragă pe dreapta autoturismul. Zis și făcut, bărbatul de 74 de ani a oprit vehiculul, fără să aibă habar de ceea ce urma să se întâmple. Norocel i-a propus în acel moment să îi cumpere Dacia deoarece pasiunea lui este colecționarea mașinilor vechi:

"Stați, domnule. Am o familie, ne consultăm, mă duc să fac ITP-ul, nu pot așa repede... Și nu e de vânzare. Nu m-am gândit să o vând!", a fost prima sa reacție.

Ulterior, Norocel i-a propus bărbatului să meargă cu el în garaj, pentru a vedea colecția de mașini:

"Ai zis: lasă mașina aici. Am închis-o, am urcat în mașina dumitale și am venit aici. Și, când am văzut, mi-am dat seama că e un club deosebit. (...) Când am venit aici, m-ați cucerit! Nu am vândut-o pentru bani, că nu stăteam în suma aia. Daca nu vedeam ce e aici, nu o dădeam", a povestit domnul Vasile.

@norocelalexebuzdu Buna ziua tuturor!azi am avut placerea vizitei domnului Vasile,la Daciuta lui!acest video sper sa lămurească toate întrebările si suspiciunile!!!si din nou îi mulțumesc domnului ca a întreținut-o atat de bine timp de 34ani!!!Dacia nu se vinde,ea va rămâne in mica mea colecție!!! ♬ sunet original - Norocel Alexe Buzdug

Domnul Vasile a declarat că nu regretă faptul că a vândut mașina, însă există o parte din inima lui care este afectată. Timp de 34 de ani, bărbatul a mers în toată țara cu această Dacie, pe care a considerat-o parte din familie:

"Nu regret, numai că ceva s-a rupt în noi... A fost ca și copilul nostru. (...) Luată de nouă, nu am avut niciodată neplăceri, nu am avut evenimente, ne-a dus aproape toată țara, pe la toate mănăstirile... Am făcut aproape toată țara cu ea și n-am avut nicio zgîrietură!", spune în filmare bărbatul.

Răspunsul tânărului nu a întâziat să apară:

"Dacă nu simțeam că mi-o dați cu inimă bună, credeți-mă că nu o luam! (...) M-a sunat de ziua mea și mi-a spus: Haideți să mergem, să facem actele! A fost o surpriză!", a spus noul proprietar al Daciei.

Cei doi au făcut și un pact: ori de câte ori Nea Vasile simte lipsa Daciei, el poate să vină la garaj pentru a o vedea. Ba mai mult decât atât, tânărul i-a propus să o și conducă atunci când i se face dor.

