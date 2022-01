Vinurile românești de la Carrefour, recomandate de experții internaționali printre cele mai bune vinuri în 2022

În urma unui eveniment inedit de degustare inițiat de Carrefour România și Marinela Ardelean, în parteneriat cu The Iconic Estate, la New York, experții au fost impresionați de calitatea celor 6 vinuri din programul Deschidem Vinul Românesc, realizate din 5 soiuri autohtone, dintre care unele cultivate exclusiv în România. Vinurile românești s-au remarcat prin gustul unic și au ajuns să fie apreciate și să ajungă printre preferințele și recomandările experților, în Forbes US.

„Vinurile au fost întotdeauna cele care m-au ajutat să descopăr noi locuri, tradiții și culturi, mai ales acum, când nu am mai călătorit din 2019. Nu mai încercasem vinuri din România înainte de evenimentul de la New York, dar am fost complet fascinată și impresionată de istoria bogată și de gustul unic al vinului românesc. Îmi doresc să împărtășesc experiența mea și să îmi inspir comunitatea să descopere vinurile producătorilor români. Astfel, le pregătesc o degustare de vinuri românești alături de Marinela Ardelean, critic internațional de vin. În plus, îmi doresc să descopăr mai multe din ceea ce are să ofere România în materie de vinuri și sper ca în curând să văd pe rafturile magazinelor din SUA vinuri românești”, a declarat Wanda Mann, expert internațional în vinuri și jurnalist, The Somm Journal.