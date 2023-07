Ana Maria Brânză, despre provocările unei campioane retrase din sportul de performanță: „Am fost la terapie”

Ana Maria Brânză (Popescu după căsătorie) s-a retras din activitatea sportivă în decembrie 2021. Până la acea dată a cunoscut mărirea, decăderea, apoi din nou triumful, în cele mai mari arene sportive ale lumii.

După 18 medalii europene, 11 mondiale și două olimpice, Ana Maria Brânză a considerat că s-a distrat destul și a coborât definitiv de pe planșa de scrimă. N-a fost ușor, sportiva recunoscând că a apelat la terapie pentru a evita o depresie.

„Imediat după ce mi-am încheiat activitatea sportivă, mă trezeam dimineața și îmi umpleam agenda cu tot felul de taskuri, pe care le bifam. Și cu cât bifam mai multe, cu atât mă simțeam mai goală pe dinăuntru. Și m-am speriat de acest lucru, am fost la terapie. A fost ok, aveam nevoie de asta”, a spus Ana Maria Brânză la evenimentul Ladies of Haute Culture , unde a fost în postura de invitată.

De atunci și-a propus să facă mereu ceva pentru ea și doar pentru ea.

Cât de greu a fost să te acomedezi cu noua realitate?

„După retragere e ceva mai complicat, dar cât timp ești implicat în competiții, rareori ai timp să bagi de seamă ce se se întâmplă, pentru că sezonul competițional e lung, cel puțin într-un sport cum este scrima. Pe de o parte eu am avut avantajul de a nu practica un sport foarte popular.

Dar, în momentul în care se trage cortina, atunci începe, din punctul meu de vedere, adevărata luptă pentru un sportiv. Chiar dacă eu am ales, eu mi-am asumat retragerea, pentru că am simțit că efectiv nu sunt, nu mai sunt dispusă să le pun același efort în fiecare zi pentru a încerca să câștig o nouă medalie.

A fost un moment foarte greu și din ce a vorbit și cu restul sportivilor de performanță, perioadele acestea de tranziție sunt sunt foarte greu de de gestionat și pot să spun cu mândrie faptul că am acceptat că am nevoie de ajutor în acea perioadă”, a spus sportiva pentru Perfecte.ro .

Ana Maria Brânză a resimțit tranziția de la performanța marilor competiții la retragerea pe bancă mult mai blând decât alți sportivi. Ea a profitat de șansa de a rămâne în lumea scrimei și după retragere. Azi, Ana Maria Brânză este consilier al lui Mihai Covaliu, președinte al Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Ce avantaje are retragerea din competiții

Ana Maria Brânză nu consideră că și-a sacrificat cei mai frumoși ani pentru sportul de performanță. „Pentru mine sportul a fost o joacă și așa a rămas cea mai mare parte a copilăriei mele și a vieții mele”, spune legendara scrimeră. „A fost o călătorie extraordinar de frumoasă. Am avut cea mai frumoasă copilărie, jucându-mă după niște reguli, stricte ce-i drept”.

Deși o fire disciplinată, nu a fost nevoită renunțe la prea multe plăceri și capricii. Ce a câștigat după retragere? Ei bine, ar fi ceva...

„Aș putea să spun că acum am libertatea să-mi gestionez singură timpul, ceea ce la fel poate să fie în mare parte un avantaj, dar de multe ori este un mare dezavantaj pentru singurul fapt că da, vreau să cunosc cât mai mulți oameni, vreau să mai am acea curiozitate de copii, să descopăr cât mai multe domenii. Am setea aceea de cunoaștere..

Dar îmi lipsește, totodată, fix acea disciplină și acel acel plan pe care îl avea viața mea până de curând, când era organizată 11 luni pe an”.

