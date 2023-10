Arnold Schwarzenegger și iubita Heather Milligan, la braț în Londra. Paparazzii au fost la post

Arnold Schwarzenegger și Heather Milligan au fost fotografiați ieșind de la o întâlnire privată a membrilor clubului Annabels. Braț la braț, cei doi au atras toate privirile fotografilor care îi așteptau la ieșire.

Starul filmelor de acțiune este la Londra pentru a promova o nouă carte - Be Useful: Seven Tools for Life, apărută la editura Penguin Random House.

Cine este Heather Milligan, iubita lui Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger și Heather Milligan sunt împreună din 2013, doi ani după ce starul a divorțat de soția lui, Maria Shriver. Cei doi se cunoscuseră cu un an în urmă, când Heather, de meserie fizioterapeută, i-a fost recomandată de chirurgul care l-a operat la umăr.

„I-am spus: trebuie să fac acest film (Escape Plan - n. red.) și sunt multe lovituri, am lupte cu Sly... Iar el mi-a spus: e o singură persoană, e vorba de Heather”, a povestit Arnie pentru revista People. După ce a terminat filmul, Schwarzenegger și-a luat inima în dinți și a invitat-o la masă, ca să-i mulțumească. Iar de aici, totul a avansat într-o altă direcție.

Actorul de 76 de ani a dezvăluit că apreciază că iubita lui este o femeie independentă căreia îi place să muncească.

Arnold Schwarzenegger a fost căsătorit 25 de ani cu Maria Shriver . Cei doi au divorțat în 2011, după dezvăluirile scandaloase din ziarul Los Angels Times, care a scris de relația sa extraconjugală cu menajera Mildred Baena. În urma acestei relații a rezultat un băiat, Joseph Baena , despre care toată lumea a aflat în 2011.

