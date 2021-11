Bianca Drăgușanu, o nouă intervenție estetică! Ce vrea să-și facă vedeta la față

Recent, blondina le-a mărturisit fanilor de pe Instagram că urmează să-și facă o nouă intervenție estetică. Fosta nevastă a lui Alex Bodi vrea să-și schimbe forma buzelor și totodată este interesată de Cat Eye, o procedură estetică ce alungește forma ochiului și ridică sprâncenele.

“Hello, everyone! Vreau să vă spun că spre sfârșitul săptămânii mi-am programat o vizită la Cluj la doctorița mea, la care merg de mai bine de jumătate de an, pentru că am de gând să-mi schimb forma buzelor, deși până acum eram mulțumită pentru că mie așa îmi place și cred că îmi stă bine.

În momentul de față vreau să vă mărturisesc că acum câțiva ani, mai exact vreo 12, mi-am injectat o substanță, care se numește bio-alcamid și care mă deranjează. (…) Consider că se vede inestetic. (…) O să facem o incizie, să topim toată substanța pe care o am în buze și să dăm o formă nouă buzelor. Simt nevoia să fac chestia asta”, le-a spus Bianca pe InstaStory urmăritorilor.

Bianca Drăgușanu a adăugat că se gândește și la procedura denumită Cat Eye, care e foarte în vogă în momentul de față.

“Și mă documentez de ceva vreme despre Cat Eye (…) Adică firele alea care sunt introduse cumva in cap, care se fac foarte des în Turcia și au prețuri între 7.000 și 11.000 de euro. Că m-am documentat. Acum 100% vreau să schimb forma buzelor, pentru că știu că se poate și mai bine de atât”, a mai spus Bianca.

Fotografii: Instagram

Vezi și VIDEO: Share în bucate cu Alex Petricean - Sarmale 2021

.