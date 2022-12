Hilary Duff, mărturii despre regimul care i-a schimbat viața. Cum a ajuns în cea mai bună formă a ei

Drumul spre celebritate e anevoios și plin de compromisuri. Hilary Duff a urmat calea grea a „construirii” unui star: înfometare, nopți nedormite, filmări istovitoare, epuizare fizică și mentală, concesii făcute de dragul unei celebrități efemere.

„Din cauza drumului meu în carieră, nu mă puteam abține să-mi spun: Sunt pe ecrane, iar actrițele sunt slabe. A fost îngrozitor”, povestește actrița în interviul care va apărea în numărul din ianuarie 2023 al revistei Women’s Health Australia.

După ce s-a luptat cu anorexia, apoi cu kilogramele în plus, actrița a decis să-și schimbe radical stilul de viață, în încercarea de a-și recăpăta echilibrul unui om cu repere.

„Îmi prețuiesc sănătatea, apelând la activități care mă fac să mă simt puternică, în loc să îmi îmbunătățesc doar exteriorul corpului”, mai spune Hilary, care în urmă cu un an a născut al treilea ei copil .

Regimul la care a apelat Hilary Duff

Unul dintre oamenii care au ajutat-o pe Hilary Duff să-și schimbe percepția despre viață sănătoasă și echilibru a fost antrenorul personal Dominic Leeder. El a dezvăluit ce regim a urmat actrița de 35 de ani pentru a ajunge în forma incredibilă în care este azi.

„Când am cunoscut-o pe Hilary, am decis să ne concentrăm pe antrenamentele de rezistență, pentru că am vrut să creștem masa musculară slabă și metabolismul. Dieta ei a fost, de asemenea, un factor important și am vrut să mă asigur că mănâncă o cantitate corectă de macronutrienți (proteine, carbohidrați, grăsimi și vitamine – n. red.) pentru scopul pe care și l-a propus”, a dezvăluit instructorul.

Dominic Leeder spune că actrița a avut o dietă bazată pe carbohidrați (50%), grăsimi sănătoase (30%) și proteine (20%).

„Există o preconcepție greșită, potrivit căreia carbohidrații sunt diavolul. Carbohidrații complecși, după părerea mea, sunt imperativi. Dacă nu aveți carbohidrați, corpul dumneavoastră va folosi alte lucruri pentru energie, cum ar fi proteinele. Și din cauza modului în care lucrez cu antrenamentul de rezistență, dorim ca proteina să meargă la formarea mușchilor slabi pentru a le ajuta metabolismul”, susține antrenorul.

Exercițiile fizice pe care le face Hilary Duff

Actrița a lucrat mult la capitolul masă musculară, făcând exerciții cu gantere. Mai multe seturi de repetări sunt indicate atunci când lucrezi mușchii, însă secretul e să scazi mereu greutatea cu care execuți repetările.

Flotările nu au lipsit din rutina zilnică, combinate cu ridicări de greutăți, de cinci ori pe săptămână.

Hilary Duff este căsătorită cu solistul Matthew Koma , cu care are doi copii: o fată de 4 ani și o fată de un an. Actrița mai are un băiat de 10 ani, din căsătoria cu jucătorul de hockey Mike Comrie. Cei doi au divorțat în februarie 2016.

Fotografii: Getty Images/ Daniella Midenge WH Australia

