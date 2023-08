Adevăratul motiv pentru care Sandra Bullock a luat o pauză de la actorie. Totul a ieșit la iveală

În martie 2022, Bullock a anunțat că ia o pauză de la actorie pentru a se concentra pe rolul de mamă, însă adevărul a ieșit abia acum la iveală.Un producător celebru de la Hollywood a dat totul din casă.

Se pare că actrița a luat o pauză pentru a avea grijă de iubitul ei grav bolnav, Bryan Randall, care a decedat în weekend după o luptă de trei ani cu scleroza laterală amiotrofică, au declarat surse pentru Page Six.

La premiera filmului „The Lost City”, în martie 2022, Sandra Bullock a anunțat că va lua o pauză de la actorie, nimeni nu știa ce se întâmpla în familia ei. Se pare că Channing Tatum, colegul ei de platou, a făcut parte dintr-un mic grup care știa că Randall suferea de această boală degenerativă crudă, potrivit Page Six. De atunci, Bullock a fost văzută doar de câteva ori în public.

„Vreau să fiu acasă. Nu fac niciun favor nimănui care investește într-un proiect dacă spun: Vreau doar să fiu acasă’”, a declarat ea pentru CBS Sunday Morning.

„Pentru că mereu alergam, mereu fugeam spre următorul lucru. Vreau doar să fiu prezentă și responsabilă pentru un singur lucru.”

Ea a mai spus că „Orașul pierdut” va fi ultimul ei film pentru o vreme, adăugând: „Și nu știu ce înseamnă „o vreme”. Nu știu ce înseamnă asta.”

„O să-mi iau ceva timp pentru a fi mamă”, a mai menționat actrița.

Un producător de top de la Hollywood a declarat pentru Page Six: „Nu cred că oamenii știau că, de fapt, Sandra a luat o pauză de la actorie pentru a avea grijă de Bryan.” Numind-o pe vedetă „iubită” la Hollywood, producătorul a spus: „Sunt îndurerat pentru ea.”

Tulburarea era vizibilă pe chipul lui Bullock atunci când a fost văzută ultima dată în public în aprilie, când a luat cina cu agentul ei, Kevin Huvane de la CAA, la Blue Ribbon din Soho. Nemachiată, Bullock părea epuizată și pe punctul de a izbucni în lacrimi, în timp ce Huvane o ținea în brațe.

Sandra Bullock l-a întâlnit pentru prima dată pe Randall, fotograf și model, când acesta a fotografiat ziua de naștere a fiului ei, Louis, în ianuarie 2015. Louis are acum 13 ani, iar Bullock mai are o fiică, pe Laila, în vârstă de 11 ani. Ei și-au făcut publică idila mai târziu în acel an, dar și-au păstrat în mare parte relația privată.

Sursă foto:shutterstock/ getty