Alexandra Stan, o păpușă Barbie în costum de baie. Cum au reacționat fanii

Alexandra Stan a cochetat cu ideea de a intra în platforma pentru creatori de conținut explicit, însă a ales să se concentreze pe muzică . În acest weekend a filmat pentru un nou clip și le-a oferit fanilor un teasing al viitorului proiect muzical.

Ședința foto a fost incendiară, iar admiratorii i-au cerut, din nou, să-și facă un cont pe OnlyFans.

În pozele postate pe contul ei de Instagram, Alexandra Stan pare o păpușă Barbie în costum de baie. Vezi pozele în galeria foto de mai jos!

„Dacă erai actrița porno erai cea mai tare din lume pup frumusete”, a scris un admirator... cu cuvintele lui.

„Ești femeia visurilor mele”, i-a transmis altul

De ce nu are Alexandra Stan cont pe OnlyFans

Artista de 33 de ani a dezvăluit, în podcastul Aproximativ discuții, că i s-a propus să intre în comunitatea creatorilor de conținut de pe OnlyFans. Ea a explicat de ce a ezitat.

„Am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK. Am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei, aproape mi-am făcut cont. Nu eram însă decisă sută la sută.

Aveam şi un nume pentru asta, într-un studiou de videochat. Eu să fiu în pat şi titlul să fie In bed with Alexandra Stan… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie. Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a mărturisit Alexandra Stan.

Fotografii: @alexandrastan

