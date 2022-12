Andreea Antonescu a născut! Primele declarații făcute de artistă: "Mă simt binecuvântată!"

“Acum 11 ani am înțeles ce înseamnă să ai parte de un miracol în viață… @sienna_spak. Plină de emoții și cu o bucurie de nedescris vreau să vă anunț că astăzi (n.red luni, 19 decembrie) am născut o fetiță perfect sănătoasă și îl trăiesc pe cel de-al doilea. Mă simt binecuvântată, recunoscătoare, împlinită și fericită!”, a scris Andreea pe Instagram, acolo unde are peste 318.000 de urmăritori.

Fanii, prietenii și colegii de breaslă s-au grăbit s-o felicite pe proaspăta mămică.

“Să fie sănătoasă și norocoasă! Mă bucur enorm pentru voi”, i-a transmis Roxana Ciuhulescu.

“Să fiți sănătoase și fericite toate trei!”, a fost mesajul postat de Crina Abrudan.“Bun venit pe lume minune mică și felicitări, dragă mămică!”, “Felicitări, să vă trăiască sănătoasă și plină de noroc”, sunt doar câteva dintre urările primite de Andreea.

În urmă cu câteva luni, Andreea Antonescu a dezvăluit că va avea o fetiță, cu prezentatorul TV Victor Vrînceanu.

„După cum bine știți, îmi place să împărtășesc cu voi cele mai importante vești din viața mea. Eu și Victor suntem fericiți, emoționați și mândri totodată să vă transmitem că urmează să fim părinții unei minunății de fetiță! Te așteptam cu nerăbdare, iubita noastră”.

Artista mai are o fetiță, Sienna (11 ani), din căsnicia cu Traian Spak.

Fotografii: Instagram Andreea Antonescu