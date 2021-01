Asia Argento face dezvăluiri uluitoare despre regizorul Rob Cohen: „M-a drogat și m-a violat”

Asia Argento face dezvăluiri uluitoare în cartea autobiografică Anatomy of a Wild Heart, care va fi lansată oficial în Italia la sfârșitul acestei luni. Până atunci, actrița de 45 de ani a dezvăluit într-un interviu pentru ziarul Il Corriere della Sera că în 2002 fost abuzată sexual de reputatul cineast, care a regizat filmul The Fast and The Furious.

„M-a abuzat, făcându-mă să beau GHB (Acid gamma-hidroxibutiric, cunoscut ca medicament psihoactiv – n. red.), avea o sticlă întreagă. La vremea respectivă chiar nu știam ce e. M-am trezit a doua zi, goală, în patul lui”, a spus actrița.

Într-o intervenție pentru revista People, un reprezentant al lui Rob Cohen (foto jos) a respins acuzațiile.

„Domnul Cohen neagă vehement acuzația de agresiune a Asiei Argento, lansată împotriva lui, pe care o consideră absolut falsă. Când au lucrat împreună, au avut o relație de muncă excelentă, iar domnul Cohen a considerat-o prietenă, așa că această afirmație care datează din 2002 este uluitoare, mai ales din prisma a ceea ce s-a spus despre ea în ultimii ani”, a fost reacția purtătorului de cuvânt al lui Cohen.

Rob Cohen a mai fost acuzat de abuz sexual de o altă femeie, care pretinde că incidentul a avut loc în 2015, după o întâlnire de afaceri pe care a avut-o cu cineastul. Femeia a fost numită „Jane” de Huffington Post, publicația care a făcut dezvăluirea, pentru a-i proteja identitatea.

În 2019, inclusiv fiica lui Rob Cohen, Valkyrie Weather, a declarat, într-un interviu pentru revista The Hollywood Reporter, că tatăl ei a agresat-o sexual în copilărie. Rob Cohen a negat toate acuațiile de până acum și nu a fost condamnat în niciun dosar.

Asia Argento, alte două acuzații de abuz sexual

În mai 2018, în timpul Festivalului de Film de la Cannes, actrița italiană a susținut, că a fost victima „prădătorului sexual” Harvey Weinstein. Conform acesteia, cineastul ar fi violat-o când avea 21 de ani. Cu un an înainte, un articol publicat de ziarul New Yorker susținea că Asia Argento a întreținut mai multe partide amoroase cu Harvey Weinstein, cu acordul ei, ani la rând după ce a susținut că a fost abuzată de acesta.

Actrița l-a acuzat pe jurnalistul care a scris articolul că a înțeles greșit ce i s-a întâmplat și l-a acuzat că i-a adus grave prejudicii de imagine. La scurt timp, Argento s-a mutat în Germania pentru a scăpa de presiunea mediatică.

În august 2018, actrița a ajuns din nou în centrul atenției, însă de data aceasta ea a fost acuzată de abuz sexual. În vârstă de 37 de ani, Asia Argento a fost blamată, într-un articol publicat de The New York Times, că a profitat de inocența actorului Jimmy Bennett, pe care l-a sedus și l-a obligat să întrețină raporturi sexuale cu ea într-un hotel din California.

Actorul avea 17 ani la vremea respectivă, deci era minor și nu putea să-și dea acordul pentru o relație sexuală. Conform publicației, care îl citează pe Bennett, actrița l-a ademenit cu alcool și a abuzat de el. Asia Argento a negat acuzațiile, însă o fotografie în care ea apărea aproape goală în patul lui Jimmy Bennett și dezvăluirea făcută unei prietene au dat-o de gol.

Drept rezultat, la vremea respectivă, Asia Argento și-a pierdut locul în juriul unei cunoscute emisiuni televizate.

Fotografii: Getty Images

