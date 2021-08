Bill și Melinda Gates au finalizat divorțul și au stabilit ce se va întâmpla cu averea miliardarului

Melinda French a păstrat numele Gates după divorțul de Bill Gates și a ajuns la o înțelegere cu fostul soț pe averea de miliarde a cuplului. Conform revistei People, cei doi au fost de acord să nu împartă nimic.

Melinda Frech Gates nu va primi sprijin financiar după separare, decizie cu care filantroapa ar fi fost de acord. Bill Gates are o avere estimată la 131,6 miliare de dolari, însă nu-i va acorda fostei partenere a „alocație” lunară cum se obișnuiește în caz de divorț.

Cei doi au anunțat în luna mai că se despart, după ce Melinda a depus actele de divorț catalogând mariajul lor „distrus iremediabil”.

„După ce ne-am gândit multă vreme şi după ce am încercat totul pentru ca relaţia noastră să meargă mai departe, am decis să punem capăt mariajului. Nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu. În cei 27 de ani petrecuţi împreună, am crescut trei copii incredibili şi am pus bazele unei fundaţii care ajută oamenii din întreaga lume să trăiască vieţi sănătoase şi pline de beneficii.

Împărtăşim încrederea în această misiune şi vom continua să lucrăm împreună în cadrul acestei fundaţii, dar nu credem că mai putem continua împreună ca un cuplu, în următoarea etapă a vieţii noastre. Solicităm respectarea intimităţii noastre şi a familiei noastre”, a fost mesajul postat de cei doi pe Twitter.

Melinda Ann French (56 de ani) a fost profesoară de matematică și specialistă în calculatoare. După terminarea studiilor, ea s-a angajat la Microsoft, compania fondată de Bill Gates, pe postul de manager de marketing. Ulterior a ajuns director general al companiei.

În anul 1994 s-a căsătorit cu șeful ei, Bill Gates, pentru ca în 2000 să fondeze, alături de acesta, Fundația Bill și Melinda Gates, cea mai mare organizație caritabilă din lume. Împreună au trei copii: două fete și un băiat.

În ciuda divorțului, cei doi au semnat o înțelegere prin care Melinda se angajează să se retragă de la conducerea fundației dacă, în următorii doi ani, își dau seama că nu mai pot lucra împreună.

În acest caz, fosta doamnă Gates va primi compensații financiare ca urmare a muncii sale în cadrul fundației înființate împreună cu Bill Gates.

