Britney Spears, dezvăluiri despre Justin Timberlake în cartea de memorii The Woman in Me: „Am știut că m-a înșelat”

Britney Spears și Justin Timberlake erau un cuplu nou în show-biz în 1999. Amândoi erau pe val în muzică, deși aveau 17-18 ani. În cartea sa de memorii - The Woman in Me - Britney a făcut dezvăluiri cutremurătoare, gustate din plin de publicul de peste Ocean. Conform artistei, ea ar fi rămas gravidă cu Timberlake, însă a făcut avort la insistențele lui.

„A fost o surpriză, dar pentru mine nu a fost o tragedie. Îl iubeam pe Justin atât de tare. Întotdeauna mi-am imaginat că o să avem o familie împreună, într-o zi. S-ar fi întâmplat mult mai repede decât aș fi anticipat. El a spus că nu suntem pregătiți să avem un copil în viața noastră, că suntem prea tineri. Sunt sigură că oamenii mă vor urî pentru asta, dar am fost de acord să nu fac copilul”, a scris cântăreața în cartea ei.

Pe atunci avea 19 ani și, conform celor declarate de ea, Britney știa că Justin o înșela. Cu toate acestea, a decis să nu dinamiteze relația cu artistul, pe care îl iubea până peste cap.

„Au fost de câteva ori în timpul relației noastre când am știut că Justin m-a înșelat. Mai ales că eram atât de îndrăgostită, am lăsat de la mine, deși tabloidele păreau hotărâte să mă toace pe tema asta”, scrie Britney Spears. Artista a dezvăluit că știe și identitatea uneia dintre femeile în cauză, o cântăreață din trupa All Saints, dar nu vrea să-i creeze probleme. Motivul? Ea este „foarte populară”, „e măritată și are copii acum”.

Justin Timberlake, apărat de colegii de la NSYNC

Înaiate să înceapă o carieră solo, Justin Timberlake activa în trupa NSYNC. Foștii colegi de trupă și-au manifestat sprijinul pentru Justin, acuzat că a fost infidel, că a convins-o să facă avort și că i-a stricat seara de la premiile MTV Video Music Awards 2007.

Justin Timberlake e căsătorit cu Jessica Biel și are doi copii cu actrița americană.

Fotografii: Getty Images