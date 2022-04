Camila Cabello, revoltată că paparazzii o fotografiază la plajă „în toate pozițiile”

Celebrităților le place să fie în centrul atenției, însă uneori au nevoie să fie lăsate în pace. Camila Cabello și-a vărsat nervii pe paparazzii care au urmărit-o pas cu pas la plajă în Miami.

Cântăreața se simte „vânată” și condamnă comportamentul nepotrivit al fotografilor, care nu îi îngăduie niciun moment de intimitate.

„De fiecare dată când merg la acest club din Miami sunt fotografiată – uneori, când mă cazez, paparazzii știu asta și mă surprind în bikini, iar de fiecare dată m-am simțit super vulnerabilă și nepregătită”, a scris artista pe Instagram.

Vedeta spune că uneori poartă costume de baie minuscule, iar fotografiile pe care le fac paparazzii o pun într-o lumină proastă, din cauza comentariilor care le însoțesc.

Artista a făcut referire la cea mai recentă apariție a ei în costum de baie , la Miami, unde paparazzii au pozat-o, fără scrupule, „în toate pozițiile”.

„Astăzi mi-am luat un bikini nou, o ținută drăguță, mi-am pus luciu de buze și nu am mâncat nimic prea greu înainte de a merge în ocean, pentru că știam că va fi, practic, o întreagă ședință foto. Mi-am ținut trupul atât de strâns că m-a durut abdomenul; nu am respirat, abia am zâmbit și am fost atât de conștientă unde se aflau paparazzi că nu am putut trece peste asta, să plec și să mă relaxez, ceea ce ar trebui să facem atunci când mergem în natură”, a mai spus Camila Cabello.

Cântăreața, care s-a despărțit de Shawn Mendes după doi ani de relație, crede că a greșit în trecut, când se lăsa afectată de „gura lumii”, care are alt standard despre frumusețea feminină.

Fotografii: Profimediaimages.ro

