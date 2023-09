Ce a postat Oana Zăvoranu în mediul online cu câteva zile înainte să anunțe separarea de Alex Ashraf

În urmă cu câteva ore, Oana Zvăoranu a făcut primele declarații despre separarea de Alex Ashraf, precizând că acum este o femeie liberă.

„In sfarsit sunt o femeie libera! Astept pretendentii care se uitau de pe margine si salivau….glumesc…Sunt plina de iubire si incredere in tot ce vine bun spre mine! Va pup si va iubesc mult”, a scris Oana Zăvoranu, pe Facebook.

Ceea ce le-a atras și mai tare atenția internauților este că pe pagina de Facebook a vedetei apare un mesaj, postat pe 27 august, fix cu o lună înainte ca bruneta să anunțe că s-a despărțit de soțul ei, cu care a fost împreună timp de 7 ani.

Mai mult, în postarea publicată pe internet, aceasta a precizat că dragostea dintre ei este puternică și nu există nimic care să o poată învinge.

Cei doi păreau că au reușit să rezolve problemele de cuplu, mai ales după zvonurile apărute în presă despre despărțirea lor.

Ei bine, se pare că aceștia au decis că este mai bine să meargă pe drumuri diferite.

„Noi Doi. Cand dragostea este adevarata nu exista nimic sa o poata invinge! Ea muta muntii din loc, vindeca orice boala si face sa treaca orice suferinta . Nu mai traiti zilnic ce vi se inoculeaza parsiv si aberant ci ceea ce este profund, sanatos si de bun gust. Falsitatea, promiscuitatea, decaderea intelectuala si trupeasca, sunt cele mai la indemana si promovate in ziua de azi de elitele care conduc turmele orbite si asurzite, pe care din pacate nu are nimeni interesul sa le trezeasca…in fine…Iubiti-va sotii si sotiile, familiile, animalutele , tot ce e iubire in forma cea mai pura si in profunzime, pentru ca familia , adica familia traditionala, este nucleul care se doreste cel mai cu ardoare distrus.Cine intelege…intelege…cine nu sa faca un efort sa inteleaga cuvintele mele, ca nu scriu in chineza. Si nu uitati nici macar o clipă sa il aveti in gand si in suflet pe Dumnezeu pentru ca EL este singurul care nu te lasa niciodata cand esti la greu.El este cel care iti stie cel mai bine urcusurile si coborasurile sufletului si vietii, EL vine la tine atunci cand crezi ca nu mai e nimeni si nimic . Va iubesc, mereu v-am spus numai adevarul , asta sunt si imi place pe zi ce trece mai mult de mine si de ceea ce am devenit prin adevar si iubire profunda”, scria Oana Zăvoranu în urmă cu câteva zile pe Facebook.

Sursă foto: Facebook/ Oana Zăvoranu