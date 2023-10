Ce sumă a scos Bianca Drăgușanu din buzunar pentru redecorarea locuinței:"Puteam să-mi iau o mașină”

Bianca Drăgușanu a spus că suma pe care a scos-o din buzunar pentru renovarea casei este echivalentă cu suma pe care ar fi scos-o din buzunar pentru o mașină nouă.

Blondina a chemat o echipă întreagă de oameni pentru a o ajuta să facă curățenie generală, după ce a terminat redecorarea casei.

Vedeta a recunoscut că suma investită este una destul de mare. Mai mult, Bianca Drăgușanu a declarat că ar fi putut să își cumpere o mașină frumoasă cu banii investiți.

„Eu mi-am redecorat și locuința. Am văzut niște poze pe Instagram și niște filmulețe pe TikTok cu home decor. Am ales așa, după gustul meu și am unit ideile. La un moment dat am fost nevoită să sparg gresia. Asta pentru că inițial alesesem altceva și nu se potrivea gresia cu faianța. Voiam să fie totul la fel și a trebuit să sparg, a fost o muncă titanică.

Nu am avut un designer care să se ocupe de treaba asta, am făcut totul după gustul meu. Eu stau acolo de aproape 10 ani, iar acum a crescut și valoarea locuinței, pentru că am investit destul de mult în renovare.

Toate piesele sunt foarte frumoase, au venit pe comandă, a durat 2 luni până au ajuns. Chiar am investit mult, puteam să îmi iau o mașină cu banii pe care i-am dat pe renovare”, a spus Bianca Drăgușanu, potrivit Fanatik.

Sursă foto: Instagram