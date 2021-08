Cine e și cum arată logodnica lui Micutzu, pentru care comediantul a intrat în conflict cu 4 persoane în Capitală

Micutzu are o relație de câțiva ani cu Dumitrița Razlog, o pictoriță originară din Republica Moldova. Tânăra a absolvit o facultate tehnică și este inginer de meserie. Însă, în prezent pictează și își expune lucrările pe rețelele sociale.

Dumitrița Razlog și Cosmin Nedelcu sunt logodiți, însă postează rar fotografii împreună pe rețelele sociale. Ei au vrut să stabilească o linie clară de demarcație între viața publică și cea privată.

Conform propriilor declarații, Micutzu a fost implicat într-un scandal în noaptea de 15 și 16 august pentru a apăra onoarea logodnicei sale. Într-o intervenție pentru romaniatv.net, actorul de comedie a prezentat varianta sa.

„Un tip a agresat-o pe logodnica mea și l-am lovit cu pumnii şi am venit să depunem plângere. S-au întâmplat nişte chestii. Eu nu am fost bătut. Mergeam pe stradă şi am fost înjurat de oamenii ăştia. Am depus plângere toţi ieri şi aşteptăm ca organele să îşi facă datoria”, a spus Micutzu.

Comediantul și celelalte persoane implicate în conflict au primit o amendă de 200 de lei fiecare, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Într-un filmuleț care circulă în mediul online, mai multe persoane îl înjură pe Cosmin Nedelcu în momentul sosirii echipajului de poliție. Comediantul s-a deplasat la poliție cu mașina de intervenție sosită la fața locului.

