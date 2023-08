Claudia Pătrășcanu, dată în judecată de părinții lui Gabi Bădălău: „Citație de la Criminalistică”

Claudia Pătrășcanu susține că foștii socrii și Gabi Bădălău au depus plângere penală împotriva ei, iar acesta chiar ar fi sunat-o, spunându-i că este pasibilă de închisoare. Artista dă vina pe fostul soț și pe familia lui, mărturisind că totul este făcut, pentru a avea de suferit atât personal, cât și financiar.

„Este alt proces inventat, ca să mi se facă alt rău, doar pentru a fi ruinată financiar, pentru a mi se deranja echilibrul și creșterea copiilor. Consider că tot ce mi se face le primesc așa… Poate că îmi este dat să le primesc”, a mărturisit Claudia Pătrășcanu, pentru un post de televiziune.

Solista a avut nevoie de lămuriri suplimentare, motiv pentru care, a cerut ajutorul poliției. La secție, Claudia Pătrășcanu a primit informațiile de care avea nevoie și își susține nevinovăția, fiind șocată de faptul că a primit o citație din partea Criminalisticii.

„Sunt acuzații foarte grave. Ce pot să spun? În momentul în care îți vine o citație de la Criminalistică acasă, am crezut că este o greșeală. Că sunt speriată este puțin spus. M-am gândit: «Băi, este o greșeală! Ce s-a întâmplat! De la cine e?». La secția de Poliție, am aflat despre ce este vorba. Eu nu am șantajat pe nimeni cu nimic”, s-a mai apărat fosta soție a lui Gabi Bădălău.

Mai mult decât atât, Claudia Pătrășcanu a mai mărturisit că tatăl copiilor ei a sunat-o și, râzând, i-a spus că va sta în spatele gratiilor între trei și șase ani. Artista este dispusă să meargă până în pânzele able, pentru a-și susține nevinovăția și pentru a putea rămâne alături de copiii ei.

Sursa foto: claudia_patrascanu/ Instagram