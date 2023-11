Cum vor petrece sărbătorile de iarnă Valentina Pelinel și Cristi Borcea

Valentina Pelinel urmează să împlinească 43 de ani pe 8 decembrie, însă spune că nu are planuri pentru o petrecere extinsă, pentru că nu a mai simțit să facă asta în ultimii ani, ci a preferat să fie alături de cei dragi.

„Nu am încă planuri pentru ziua mea. În ultimii ani nu am mai simțit nevoia să organizez petreceri și m-am sărbătorit în familie sau cu prietenii apropiați. Copiii sunt cei mai fericiți să sufle în tort și caută mereu ocazii să le achiziționăm un tort acasă, ei fiind și cei care aleg tematica. Cristi mă surprinde mereu cu cadouri și cuvinte frumoase, îmi aduce flori nu numai cu ocazia aniversărilor, ci și în zilele normale din viața noastră”, a spus Valentina Pelinel pentru unica.ro

Mai mult, soția lui Cristi Borcea a vorbit și despre planurile pe care le au în acest an de sărbători.

„Sărbătorile le petrecem întotdeauna în familie, acasă. Uneori, mergem la munte, dar tot în familie. Rania și Indira cred în Moș Crăciun, care vine an de an la brad și le împarte cadouri. Milan a aflat de anul trecut, de la colegii de școală, că rolul de Moș Crăciun e jucat de părinți, dar păstrează secretul față de surori. Copiii adoră să împodobească bradul și anul acesta s-au apucat deja să o facă, chiar dacă le-am explicat că e devreme. Acum decorăm casa și ne-am apucat de împodobit bradul, așa și-au dorit și noi am cedat”, a mai spus aceasta.

Valentina Pelinel a dezvăluit că la începutul lunii ianuarie este ziua lui Cristi Borcea, astfel, de la mic la mare, toată lumea încearcă să-l surprindă.

”În luna ianuarie sărbătorim ziua de naștere a soțului meu și tatăl lor. Îi pregătim toți surprize și încercăm să îl surprindem în fel și chip, de la mic la mare”, a mai spus fostul model.

Sursă foto: Instagram