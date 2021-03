Dolly Parton a primit prima doză din vaccinul pe care l-a finanțat și s-a lăsat filmată în timpul inoculării

Cântăreața a acceptat să fie filmată, marți, în timpul procedurii de imunizare cu serul Moderna și a postat clipul pe rețelele sociale. Dolly Parton a devenit un ambasador al campaniei de vaccinare din Statele Unite ale Americii, mai ales că a contribuit financiar la efortul de realizare a serului dezvoltat de compania Moderna.

„Dolly primește o doză din propriul leac. Voi fi vaccinată, în sfârșit. Sunt atât de emoționată”, a spus artista cu câteva minute înainte de a primi prima doză de vaccin anti-Covid.

Euforică pentru că i-a venit rândul la vaccinare, artista a și modificat versurile unei melodii celebre de-ale sale (Jolene) pentru a transmite un mesaj de încurajare a vaccinării. Vezi VIDEO mai jos!

Dolly gets a dose of her own medicine. @VUMChealth pic.twitter.com/38kJrDzLqC