Emily Ratajkowski, într-un top cu decolteu adânc pe Instagram. Fanii au fost uimiți: “Ești senzațională!”

Tânăra care a fost supranumită “actrița cu cei mai frumoși sâni naturali din lume” este urmărită de peste 28,8 milioane de fani din întreaga lume.

Emily Ratajkowski îi răsfață des pe urmăritorii ei cu poze sexy, în care își etalează trupul fără cusur, pentru că actrița nu a fost înzestrată doar cu un bust impresionant.

Ultimele imagini postate de Emily pe contul de socializare i-au adus peste 1,3 milioane de aprecieri și sute de comentarii. În fotografii, Emily poartă o pereche de pantaloni și un top super sexy. Topul argintiu cu spatele gol și decolteu adânc le-a încins imaginația fanilor.

“Ești senzațională!”, “Wow, wow, wow!”, “Regina Emily!”, “Dumnezeule, ești uimitoare!”, “Ești fierbinte!”, “Topul ăla este atât de sexy pe tine!”, sunt câteva dintre comentariile internauților.

Emily Ratajkowski este actriță, model dar și antreprenoare. Ea are propriul brand - Inamorata Woman, care produce costume de baie, lenjerii sexy și pijamale. Emily este căsătorită din 2018 cu actorul Sebastian Bear-McClard, cel alături de care are și un fiu, în vârstă de aproape un an.

Fotografii: Instagram/ Getty Images

Vezi și VIDEO: Wine Trips România S2E8 | Carmen Tănase, pe urmele vinului alb realizat din struguri roșii la Vinarte