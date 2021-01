Fotografie rară cu Heidi Klum din tinerețe! Cum arăta topmodelul la 19 ani

De data aceasta și-a uimit fanii care o urmăresc pe contul de socializare cu o poză din arhiva personală. Heidi a postat o fotografie cu ea de pe vremea când avea 19 ani și era la începutul carierei.

Topmodelul care a defilat pe marile podiumuri de modă și a pozat pentru cele mai prestigioase reviste din domeniu arată total diferit în adolescență. Heidi era bineînțeles o frumusețe, însă nici vorbă de cosițele blonde care au consacrat-o.

Modelul german avea părul închis la culoare și sprâncene groase. Look-ul ei ne duce cu gândul la Brooke Shields în tinerețe. “A trecut ceva…”, a scris Heidi în dreptul imaginii postate pe Instagram.

Heidi s-a lansat în modă la 19 ani

Heidi Klum și-a început cariera în 1992, pe când avea doar 19 ani. În acel an a câștigat competiția Model 92 și un contract în modelling, în valoare de 300.000 de dolari. La acest concurs câștigat de Heidi au participat 25.000 de candidate.

Au urmat apariții în Elle, Vogue și contracte cu Escada și Vera Wang. Heidi a apărut și seriale precum Spin City, Sex and the City sau CSI: Miami. A făcut furori ani la rând pe podiumul de la Victoria’s Secret și a pozat sexy pentru Sports Illustrated. Heidi se poate lăuda și cu o carieră în televiziune. A lucrat la show-ul Project Runway, iar acum este jurat la America’s Got Talent.

Heidi Klum este căsătorită cu muzicianul Tom Kaulitz

Heidi este îndrăgostită până peste cap de muzicianul Tom Kaulitz, care este cu 16 ani mai tânăr decât ea. Cei doi au făcut nunta în 2019. Heidi a mai fost căsătorită cu Ric Pipino, timp de cinci ani, și cu Seal, timp de nouă ani. Supermodelul are o fetiță din relația cu Flavio Briatore și trei copii din căsnicia cu Seal.

Leni Klum, fiica lui Heidi cu afaceristul Flavio Briatore, are toate șansele să ajungă un topmodel de succes. Leni a moștenit trăsăturile fizice ale frumoasei sale mame, dar și trupul de gazelă. Cele două au apărut recent pe coperta Vogue Germania.

Fotografii: Getty Images/ Instagram Heidiklum

Vezi și VIDEO: Facem Level (Gen Session) – episodul 14 – IHATEPINK & Bobospider: I-am făcut parastasul lui Jason în Friday the 13th