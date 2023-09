Fotomodelul german Theresia Fischer, taxată online după ce și-a lungit picioarele cu 14 cm

Theresia Fischer era o tânără de înălțime medie. Însă, un metru și 66 de centimetri nu era destul pentru soțul ei, care a convins-o să se opereze pentru a-și lungi picioarele. Deși ea era mulțumită de felul în care arăta, a acceptat să-i facă pe plac partenerului ei.

Așa că a investit peste 150.000 de euro într-o operație de lungire a picioarelor cu ajutorul unor tije metalice, lungi de 14 cm.

Tânăra de 31 de ani a dezvăluit într-un interviu acordat postului de radio MDR Jump că soțul ei i-a spus de zeci de ori că ea nu e destul de bună pentru el.

„Nu mi-am bătut niciodată capul cu asta, pentru că întotdeauna am fost fericită cu corpul meu. Mi-e rușine pentru că am consimțit la o operație pe care nu ar fi trebuit să o fac”, a dezvăluit fotomodelul.

Ea a făcut operația, ca să-i facă pe plac soțului, însă la scurt timp relația lor s-a risipit. Au divorțat, iar ea a rămas cu o amintire amară: picioarele sale interminabile. Nu este femeia cu cele mai lungi picioare din lume , dar viața ei a altfel acum.

Cum e viața la 1,8 metri înălțime

Theresia Fischer, care are un alt partener în prezent, a mărturisit că a trecut peste trauma modificării corporale. Femeia descoperă în fiecare zi avantajele picioarelor sale lungi, deși este criticată intens pe rețelele sociale pentru ceea ce a făcut.

„Relațiile intime sunt mai bune acum! Am devenit foarte flexibilă și am mai mult spațiu de manevră în pat. Acum mă simt fericită și mulțumită de picioarele mele, dar sunt lovită de un val de ură pe internet. Mă doare foarte mult. Cu procedura de lungire a picioarelor m-am regăsit și, în sfârșit, am depășit vechea traumă de a fi hărțuită”, s-a confesat tânăra fotomodel.

Fotografii: Profimediaimages.ro/ Theresia Fischer Instagram

