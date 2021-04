Gabi Luncă, înmormântare cu porumbei albi și covor roșu. Unde va fi depus trupul solistei

Gabi Luncă își va dormi somnul de veci în Cimitirul Dămăroaia din București, dorință pe care și-a exprimat-o în timpul vieții. Trupul ei a fost depus, luni, la Romexpo, pentru ca cei dragi ei să-și poată lua rămas bun cum se cuvine.

Marți, Gabi Luncă va fi înmormântată începând cu ora 12.00, lângă soțul ei. Ion Onoriu va fi deshumat din Cimitirul Străulești și așezat lângă soția sa, au anunțat fiice artistei.

„I-am luat mamei cavoul din Cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Îmi înmormântez ambii părinți. Va avea porumbei și covor roșu”, a dezvăluit Rebeca Onoriu pentru click.ro.

Gabi Luncă a murit vineri, 2 aprilie, la Spitalul Județean Ilfov, la vârsta de 82 de ani. Marea artistă fusese diagnosticată cu Covid-19 și, vreme de 3 săptămâni, s-a luptat să trăiască.

Fiica artistei a explicat cum s-a îmbolnăvit Gabi Luncă.

„A luat de la unul din nepoți, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu știau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o ușoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieșit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieșit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat și aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturația la 90. S-a panicat și a mers la Matei Balș, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o ușoară inflamație. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov”, a spus aceasta.

