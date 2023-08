Gestul impresionant făcut de Sandra Bullock în memoria iubitului ei, Bryan Randall, care a murit la vârsta 57 de ani

Sandra Bullock a luat o decizie incredibilă, actrița s-a decis să răspândească cenușa partenerului ei, Bryan Randall, pe o insulă din Bahamas. Se pare că alegerea locului nu a fost făcută la întâmplare, deoarece această insulă are o semnificație profundă pentru actriță și pentru regretatul ei partener, notează DailyMail.com.

„Locul era special pentru amândoi. A fost locul în care au împărtășit unele dintre cele mai fericite momente împreună, dar și cu copiii și prietenii”, a declarat o sursă apropiată, conform DailyMail.com. „Mergeau acolo săptămâni întregi. Are o mulțime de semnificații și are sens ca acolo să fie locul în care ea să-și ia rămas bun de la el”, a mai spus sursa, care a adăugat și că Bullock se gândește să meargă în resort-ul Three Bees din Harbor Island pentru a împrăștia cenușa lui Bryan.

Insula pe care Sandra Bullock a ales-o are o semnificație aparte, căci în acest lor cei doi îndrăgostiți și-au declarat dragostea într-o ceremonie intimă, în prezența familiei și a prietenilor apropiați. Deși au celebrat dragostea într-un mod unic, Sandra și Bryan nu au legalizat niciodată relația lor printr-un act de căsătorie.

Bryan Randall s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, după o luptă îndelungată de trei ani cu boala scleroza laterală amiotrofică.

„Cu mare tristețe vă împărtășim faptul că pe 5 august Bryan Randall a decedat în liniște, după o luptă de trei ani cu scleroza laterală amiotrofică. Bryan a ales de la început să își țină boala departe de ochii lumii iar noi, toți cei care am avut grijă de el, am făcut tot ce ne-a stat în putere să îi onorăm această cerere. Suntem extrem de recunoscători medicilor neobosiți care au navigat acest peisaj al bolii alături de noi și asistentelor uimitoare care ne-au devenit colege de apartament, deseori sacrificându-și propriile familii pentru a fi alături de a noastră”, a anunțat familia lui Bryan.

