Heidi Klum a atrast toate privirile la un eveniment. A purtat o rochie bizară, iar în loc de poșetă a ales un bol de sticlă

Supermodelul de origine germană, în vârstă de 49 de ani, este cunoscută pentru aparițiile ei ieșite din comun. De această dată, ea a purtat o rochie din satin argintie, cu o croială asimetrică, prevăzută cu o curea care imită forma unui metal îndoit. Printre accesoriile care au atras atenția a fost bolul de sticlă cu un pește în el. „Gentuța goldfish” costă nu mai puțin de 350 de dolari, iar rochia costă aproximativ 3000 de dolari. Întreaga ținută este semnată de designerul Kate Barton.

Fashion Trust U.S. este o organizație non-profit care este dedicată descoperirii, finanțării și promovării tinerilor pasionați de design. Evenimentul are scopul de a-i ajuta să-și construiască un nume într-o lume dominată de branduri înfloritoare.

În decembrie, anul trecut, Heidi Klum a fost principala atracție de pe covorul roșu la premiera din Los Angeles a filmului Avatar: The Way of Water. Vedeta a avut un look de poveste, într-o rochie transparentă, care imită apa și are un efect special când o privești. Vezi detalii aici.

Sursă foto: Getty Images

