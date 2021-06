Irina Giurgiu sau când fotbalul e o lume a femeilor

O poveste care începe pe un maidan din satul Bebești, Maramureș. Cu o fată cu părul prins în coadă, cu teniși de Drăgășani în picioare și șosete albe în dungi, ridicate până la genunchi să semene a jambiere. Irina Giurgiu bate mingea în satul natal cu gândul că, odată, va străluci pe marile arene de fotbal.

„Mai lasă, maică, mingea aia și joacă-te și tu ca fetele!” e îndemnul pe care l-a auzit cel mai des în anii copilăriei ei, „nefirești” pentru o fată.

„La țară jucam fotbal în fața casei, jucam și cu fete și cu băieți. Vecinii le spuneau părinților mei să nu mă mai lase să bat mingea aia. Iar acum, ai mei își dau seama că n-am făcut-o degeaba”, îmi spune Irina Giurgiu, în prezent antrenoarea secundă a echipei naționale de fotbal feminin a României.

Chiar dacă trăia fiecare zi pentru fotbal, viața ei a virat brusc spre handbal. Atunci a rupt-o, aparent definitiv, cu sportul care o făcea fericită.

„A venit o nouă profesoară de educație fizică și sport care a văzut în mine și în sora mea un potențial de a ajunge jucătoare de handbal. Și atunci, părinții noștri s-au gândit să investească mai mult în noi și ne-am mutat în Baia Mare cu școala, unde am început handbalul”, povestește Irina.

Momentul în care și-a luat viața înapoi

La 12 ani a început să joace handbal, la CS Marta Baia Mare. A trecut apoi la CSȘ 2 Baia Mare, echipă cu care a câștigat campionatul la Junioare I. După șase ani de „rătăcire”, s-a întors la dragostea de-o viață: fotbalul.

„A fost o trecere radicală și neașteptată pentru toată lumea, dar mie mi-a plăcut să joc fotbal de mică. La 18 ani am luat decizia de a merge la fotbal. Mi-am dorit foarte mult să joc într-o echipă de fete, dar nu știam că există”, mărturisește Irina Giurgiu, care și-a urmat sora mai mare la AS Independența Baia Mare.

După doi ani petrecuți la echipă, i s-a propus să antreneze grupa de junioare. Acela a fost primul contact cu meseria pe care o are azi.

Anul 2014 a fost cel mai greu pentru ea. A fost promovată în postura de antrenoare a echipei de senioare și a început Școala de Antrenori Ioan Kunst Ghermănescu din Capitală. În paralel, era masterandă a Facultății de Geografie, Turism și Sport din cadrul Universității Oradea și juca alături de fete la echipa de club.

În același an, a intrat în vizorul Federației Române de Fotbal, care i-a propus să fie antrenor secund al echipei naționale U19 a României. De aici, a făcut trecerea la echipa de senioare, unde se află și acum.

„Multe persoane mi-au spus că n-o să fac carieră, că n-o să câștig bani, că n-are rost să-mi pierd timpul, dar am avut un moment în care eu chiar m-am gândit ce vreau să fac în viața asta. Mi-am zis că vreau să muncesc pentru visul meu și să pot să mă întrețin din fotbal. Deși era foarte greu să visez la așa ceva în momentul când am început”, explică antrenoarea.

Irina Giurgiu, prima femeie din România cu licență UEFA Pro

Cu atâtea sarcini de gestionat, Irina Giurgiu a luat decizia să se despartă de echipa din Baia Mare, să se mute la București și să se concentreze pe munca la lotul național de fotbal. În decembrie 2020 a trăit una dintre cele mai frumoase experiență din carieră, devenind prima femeie din România care obține licența UEFA Pro. Documentul, valabil doi ani, îi permite să antreneze orice echipă de top din lume.

Alături de ea au primit certificarea UEFA Adrian Mutu și Mirel Rădoi.

„Am strigat de fericire, am închis apelul și am mai citit încă o dată mailul ca să mă asigur că sunt eu, că e numele meu. A fost o ușurare după 6 ani de muncă și m-am bucurat că mi-am atins obiectivul, pentru că acesta a fost unul dintre obiectivele mele până la 30 de ani”, a declarat Irina pentru FRF.ro.

Ce planuri are cu echipa națională

După ce s-a stabilit în București, Irina Giurgiu a fondat aici, cu soțul ei, clubul Dream Team București. A fost visul ei de a contribui la dezvoltarea fotbalului feminin. Azi coordonează grupele de fete U11, U13, U15 și echipa de Liga a II-a.

La echipa națională, pe care o pregătește alături de antrenorul principal Cristian Dulca, are un obiectiv clar: calificarea Românei la un turneu final. EURO 2022 a fost ratat, însă fetele noastre încep în toamnă campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2023 din Australia și Noua Zeelandă.

România va juca în grupa de calificare G împotriva Croației, Lituaniei, Elveției, Moldovei și Italiei. Toate speranțele se leagă de actuala echipă de fete, care în ultimii ani a trecut de la înfrângeri cu 8:0, la victorii cu 4:1 sau 5:0. Mai avem de muncit până să ajungem să batem echipe ca Germania, Brazilia sau Norvegia, dar fetele stau bine în ghete și te pot face să uiți de naționala masculină.

Fotografii: FRF/Getty Images

