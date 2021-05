Iulia Vântur a cucerit India cu piesa “Seeti Mar”. Hit-ul indian, record de 125 de milioane de vizualizări

Piesa cântată de Iulia Vântur este parte din coloana sonoră a filmului ”Radhe”, ce-l are cap de afiș pe Salman Khan şi a cărui lansare oficială de pe 13 mai, când în India este marea sărbătoare Eid, a fost aşteptată cu fervoare de zeci de milioane de oameni.

”Știam că este o piesă care va prinde bine însă a depășit toate așteptările. Mă bucur că au ales vocea mea pentru această piesă. Înțeleg că Seeti Maar este în heavy rotation acum peste tot și primesc multe mesaje de la oameni care-mi spun că, într-o perioadă atât de dificilă în India, piesa a adus un zâmbet în sufletul oamenilor și asta e cea mai mare bucurie. Am fost mândră să aud că inclusiv prietenii mei au crezut că piesa este cântată de o vorbitoare nativă de hindi. Asta a fost pentru mine o validare a muncii pe care am depus-o în obținerea unui accent bun în hindi.”, a declarat cu entuziasm vedeta din România care a cucerit și India cu talentul şi frumuseţea ei.

Iulia Vântur a fost invitată să cânte şi o a doua piesă de pe coloana sonoră a filmului ”Rahne”, numită ”Zoom Zoom”, care şi ea se anunţă a fi un succes mondial, având la doar 3 zile de la lansare deja 14 milioane de vizualizări.

Vocea ei pe piesa-hit Seeti Maar a fost o surpriză uriașă și pentru Iulia Vântur care a înregistrat o versiune a piesei în joacă, fără să-și pună problema că ar putea fi folosită în film. ”Am fost luată prin surprindere când au decis să lanseze piesa cu vocea mea pentru că eu mersesem în studio, în acea zi, pentru a înregistra o altă piesă. Prietenul meu compozitor Sajid Khan, unul dintre producătorii muzicali ai filmului Radhe, a fost curios cum sună vocea mea pe piesa Seeti Maar, doar ca test, ca practică. Pe lângă orele de canto pe care le făceam online cu Crina Mardare, cele cu coach-ul meu Matt, din UK, și cele de muzică clasică indiană, obișnuiam să merg destul de des în studioul lui pentru a mă antrena cântând diverse cantece. Credeam că e o zi oarecare... de practică. Compozitorul piesei Seeti Maar, Devi Sri Prasad, se pare că a pariat pe vocea mea. Nu știi niciodată când apare șansa. Trebuie sa fii mereu pregatit, sa dai 100% și atunci când doar repeți sau te antrenezi. Ma bucur mult ca s-a intamplat astfel.”, povestește Iulia Vântur povestea succesului mondial înregistrat de vocea ei.

Lockdown-ul din India, dar și restricțiile impuse de pandemia mondială, au ținut-o pe vedeta din România departe de țară și de cei dragi ei, însă nu departe de nenumărate proiecte artistice internaționale și de cursuri de perfecționare în actorie și canto. ”In februarie anul trecut am fost ultima dată în România. Din pacate, lockdown-ul strict m-a ținut departe de țară și de oamenii dragi mie, de părinți. Între timp, am mai înregistrat piese pentru diverse filme, dar și single-uri. Am filmat ultimele scene din “Laila manju”, filmat la Londra. Am terminat și scenele mele din serialul britanic de acțiune Jack Stall Dead. Am început filmările și pentru un alt proiect drag mie, un concept pe care l-am construit în timpul lockdown-ului pentru OTT (Over The Top media). Am studiat actorie, în fiecare zi, timp de 6 luni, am studiat online la New York Film Academy, Lee Strasdberg, Demidov Technique și tot ce mi-a părut eficient. A fost o bună perioadă pentru studiu, atunci când nu erau permise filmările.”, povestește Iulia Vântur recent reîntoarsă în România pentru o scurtă perioadă pentru reîncarcarea bateriilor sufletești.

Fascinată de orice provocare, în orice colt al lumii ar apărea, Iulia Vântur abia așteaptă să întâmpine viitorul cu neprevăzutul său frumos, plină de optimism și de deschidere: ”Îmi doresc să lucrez în proiecte frumoase, cu oameni buni, de la care am ce să învăț. Îmi doresc să explorez cât mai mult. În România, în India, US, UK, oriunde în lume. În tv, film, muzică. Îmi plac provocările. Deocamdată situația în India este îngrijorătoare. Sper că în curând se va stabiliza, că oamenii vor fi protejați, sănătoși și că vom putea reveni curând și pe platourile de filmare.”

