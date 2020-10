Jane Seymour, transformare spectaculoasă de dragul unui rol. „Sunt Eleanor”

Dr. Quinn e istorie, dar la fel e și noul serial în care joacă Jane Seymour. Actrița de 69 de ani a fost distribuită în seria Glow and Dakness, care se concentrează pe o perioadă tulbure din istoria omenirii. Actrița o întruchipează pe Eleanor de Aquitania, moștenitoare a ducatului de Aquitania și regină-consort a Franței în perioada 1137 și 1152.

Jane Seymour le-a arătat fanilor ei ce efort trebuie să depună echipa de machiaj pentru a o transforma, pentru fiecare filmare, în personajul medieval.

„M-am gândit să vă arăt procesul complicat de transformare în Eleanor”, a scris actrița pe Instagram, mulțumind echipei care se ocupă de machiaj și garderobă.

Jane Seymour a fost mereu o prezență incitantă pe micile sau marile ecrane. De-a lungul timpului a avut apariții revelatoare în filme precum The Four Feathers, Dallas Cowboys Cheerleaders și Wedding Crashers.

Însă, actrița a jucat și în al optulea film din seria Bond – Live and Let Die, alături de Roger Moore (foto jos) în rolul agentului 007.

„E chiar interesant la vârsta mea, de vreme ce au trecut 50 de ani de atunci, că oamenii încă mă opresc pe stradă fiindcă își amintesc filmul sau spun: Oh, doar ce am văzut Live and Let Die. Ești o fată Bond. Dar, din fericire, am făcut și alte lucruri de atunci”, a spus actrița, conform looper.com.

