Lady Gaga a vorbit pentru prima dată despre moartea bunului ei prieten Tony Bennett, după ce a menținut tăcerea săptămâni bune

Lady Gaga și Tony Bennett au cântat împreună, artista nu l-a văzut doar ca pe un coleg de scenă, cei doi au fost mult mai mult de atât. Au legat o frumoasă relație de prietenie și au învățat lucruri frumoase unul de la celălalt.

În urmă cu puțin timp, artista a scris un mesaj profund despre bunul ei prieten, pe rețelele de socializare. Lady Gaga nu a oferit nicio reacție atunci când Tony Bennett s-a stins din viață, după ce s-a luptat o bună perioadă de timp cu o boală cruntă, alzheimer. Acum, vedeta, după o perioadă mai lungă de doliu, a decis să-și exprime gândurile despre prietenul său public.

”Îmi va fi dor pentru totdeauna de prietenul meu. Îmi va fi dor să cânt cu el, să înregistrez cu el, să vorbesc cu el, să fiu împreună pe scenă. Cu Tony, trebuie să-mi trăiesc viața într-o deformare a timpului. Eu și Tony aveam această putere magică. Ne-am transportat într-o altă eră, am modernizat muzica împreună și i-am dat o viață nouă ca duo de cântăreți. Dar nu a fost un act. Relația noastră a fost foarte reală. Sigur că m-a învățat despre muzică, despre viața din showbiz, dar mi-a arătat și cum să-mi țin moralul ridicat și să-mi țin capul bine. „Direct înainte”, spunea el. Era un optimist, credea în munca de calitate ȘI în viața de calitate. În plus, a existat și recunoștința... Tony a fost întotdeauna recunoscător. A servit în al Doilea Război Mondial, a mărșăluit cu Martin Luther King Jr. și a cântat jazz cu cei mai mari cântăreți și jucători din lume.

M-am îndurerat de mult pierderea lui Tony. Am avut un rămas bun foarte lung și puternic.Deși au fost 5 decenii între noi, el a fost prietenul meu. Adevăratul meu prieten adevărat. Diferența noastră de vârstă nu a contat - de fapt, ne-a oferit fiecăruia ceva ce niciunul dintre noi nu avea cu majoritatea oamenilor. Eram din două etape diferite în viață în întregime - inspirați. Pierderea lui Tony din cauza Alzheimer a fost dureroasă, dar a fost și foarte frumoasă. O epocă a pierderii memoriei este un moment atât de sacru în viața unei persoane. Există un astfel de sentiment de vulnerabilitate și o dorință de a păstra demnitatea. Tot ce îmi doream era ca Tony să-și amintească cât de mult l-am iubit și cât de recunoscător era să-l am în viața mea. Dar, pe măsură ce s-a estompat încet, am știut în adâncul sufletului că împărtășește cu mine cel mai vulnerabil moment din viața lui pe care l-ar putea – fiind dispus să cânte cu mine atunci când natura lui se schimba atât de profund. Nu voi uita niciodată această experiență. Nu-l voi uita niciodată pe Tony Bennett. Dacă aș putea spune lumii ceva despre asta, aș spune că nu-ți ignora bătrânii, nu-i lăsa în urmă când lucrurile se schimbă. Nu tresări când te simți trist, continuă doar înainte, tristețea face parte din asta. Ai grijă de bătrânii tăi și îți promit că vei învăța ceva special. Poate chiar magic. Și acordați atenție tăcerii – unele dintre cele mai semnificative schimburi ale partenerului meu muzical și ale mea au fost deloc fără melodie.

Te iubesc, Tony. Cu dragoste, Lady!”, a scris Lady Gaga pe contul de Instagram.

Tony Bennett s-a stins din viață pe 21 iulie, la vârsta de 96 de ani.

