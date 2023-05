Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp, sărut pasional cu iubita cântăreață

Lily-Rose Depp (23 de an) a stat doar câteva zile fără Danielle Balbuena (25 de ani), pe numele de scenă 070 Shake, iubita ei din ianuarie 2023.

Fiica lui Johnny Depp i-a arătat acesteia multă afecțiune la întoarcerea de la Festivalul de Film de la Cannes . A sărutat-o cu foc și a strâns-o în brațe, semn că i-a lipsit compania ei. Sursa foto: Profimediaimages.ro

Cele două și-au oficializat relația luna trecută, când fiica lui Johnny Depp a făcut o postare pe Instagram, ștearsă între timp.

Lily-Rose Depp a fost la Cannes să asiste la premiera celei mai recente producții în care joacă, miniseria The Idol. La festival, Lilly-Rose a făcut furori la brațul artistului The Weeknd, care contribuit la realizarea seriei The Idol. Sursa foto: Getty Images

Lily-Rose Depp este actriță și fotomodel, iar în 2020 a avut o apariție impresionantă la Săptămâna Modei de la Paris, alături de mama ei. Lily-Rose Depp și Vanessa Paradis au atras toate privirile la evenimentul fashion din capitala Franței.

Fotografii: Getty Images/Profimediaimages.ro

Vezi și VIDEO: