Meghan Markle și Prințul Harry s-au căsătorit în secret, cu 3 zile înainte de nunta oficială

Meghan și Harry și-au unit destinele în mai 2018, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Capeta Sf. George de la Palatul Windsor. Însă, cei doi s-au căsătorit cu 3 zile mai devreme, după ce o ceremonie secretă a fost organizată pentru ei „în spatele casei”.

Dezvăluirea a fost făcută în timpul interviului-eveniment realizat de vedeta de televiziune Oprah Winfrey.

Meghan Markle a mărturisit că ei au făcut schimb de jurăminte departe de ochii lumii, iar ceremonia a fost ținută de arhiepiscopul de Canterbury, scrie People.

Ducesa a dezvăluit și cum s-a simțit în preajma evenimentului urmărit de toată planeta, nunta cu Prințul Harry.

„Am dormit toată noaptea de dinainte, ceea ce este un pic miraculos. Apoi m-am trezit și am început să ascult melodia Going to te Chapel. Și am încercat să facem acea zi distractivă și ușoară și să ne amintim că aceasta a fost ziua noastră – dar cred că am fost amândoi conștienți, chiar înainte de asta, că nu a fost ziua noastră. Aceasta a fost ziua planificiată pentru lume”, a spus Meghan Markle.

Fotografii: Getty Images

