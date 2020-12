Meryem Uzerli, ședință foto spectaculoasă, cu burtica de gravidă. Actrița din Suleyman Magnificul va deveni mamă pentru a doua oară

Fotografiile, realizate de Urban Ruths, au primit peste 500.000 de aprecieri și mii de comentarii. Dacă până în prezent unii admiratori mai aveau dubii cu privire la sarcină, acum nu mai există niciun secret. ”Wow, este real?”, ”Felicitări. Cât de mult te iubim”, ”Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut anul acesta”, au fost unele comentarii.

Meryem Uzerli s-a stabilit la Berlin, unde locuiește alături de fiica ei Lara, în vârstă de 7 ani. Ea s-a despărțit de tatăl fetiței, un om de afaceri turc, care ar fi înșelat-o. Actrița și-a refăcut viața, cu un om de afaceri de origine americană. La începutul anului 2021, ea urmează să aducă pe lume tot o fetiță. Meryem preferă să ducă o viață discretă în capitala Germaniei, acolo unde și-a deschis de curând o cafenea, numită ”Nosh Nosh”.

Sursă foto: Getty Images, Instagram meryemuzerlimeryem

