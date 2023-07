Michael Jordan nu o agreează pe iubita fiului său, Marcus. De ce n-o place pe Larsa Pippen

Cunoscută în showbiz drept o „devoratorare de baschetbaliști”, Larsa Pippen a pus ochii pe fiul lui Michael Jordan . Ea și Marcus Jordan sunt într-o relație din toamna anului trecut, însă legendarul baschetbalist nu agreează relația dintre cei doi.

Întrebat de TMZ dacă este de acord ca fiul lui să se afișeze cu Larsa Pippen, Michael Jordan a oferit un categoric NU.

Principalul motiv ar fi diferența de vârstă dintre cei doi, ea fiind cu 17 ani mai mare decât Marcus. În al doilea rând, Larsa Pippen a fost căsătorită deja, cu baschetbalistul Scottie Pippen, de care a divorțat în 2021. În plus, femeia are patru copii din primul mariaj: trei băieți și o fată. Fiul ei cel mare, Scottie Jr, va împlini 23 de ani în decembrie.

Cum a ajuns celebră Larsa Pippen

Larsa Pippen a ajuns în atenția publicului în 1997, când s-a măritat cu baschetablistul NBA Scottie Pippen. Popularitatea ei a crecut după ce, în 2011, a participat la emisiunea The Real Housewives of Miami. După acea apariție, porțile i s-au deschis de-a dreptul, bifând apariții în reality-show-ul familiei Kardashian, Dancing with the Stars: Juniors, Selling Sunset și altele.

În 2021, iubita lui Marcus Jordan și-a făcut cont pe OnlyFans , pretinzând că a încasat 200.000 de dolari în doar două săptămâni de activitate online.

În prezent, averea ei se ridică la circa 10 milioane de dolari, bani pe care i-a făcut din modeling, din apariții TV și, mai nou, din comerțul online cu bijuterii.

