Mira, primele imagini alături de noul ei iubit, Levi Elekes

În septembrie 2021, Mira anunța că ea și iubitul ei de atunci, Andrei, au decis să se despartă după doi ani de relație. “A venit momentul să vă zic că da, ne-am despărțit. Cum cel mai probabil ați și bănuit. (...) Ne-am despărțit foarte prietenește. Am decis că nu mai rezonăm. Am rezonat până într-un punct. Nu e nicio problemă. Țin la el cum și el poate ține la mine, am petrecut aproape doi ani împreună”, a spus artista la acea vreme.

Iată că, Mira a reușit să depășească amintirile fostei relații, iar acum trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un alt bărbat. Artista a ținut să distribuie pe Instagram și câteva imagini în care apare alături de iubitul ei, postând un mesaj emoționant. “Am atâtea de spus și totodata nimic fiindcă as vrea sa las pozele acestea sa vorbească. Nu ma pricep neaparat la descrieri siropoase, in intimitatea noastră cred ca sunt suficient de. Mă bucur sa share-uiesc cu voi și acest aspect fiindcă îmi era din ce in ce mai greuuu sa nu va împărtășesc cele mai minunate momente din viața mea alături de omul care scoate tot ce e mai frumos din mine”.

Cine este Levi Elekes, noul iubit al Mirei

Potrivit descrierii de la profilul de Instagram, Levi Elekes, în vârstă de 27 de ani, este CEO la Red Entertainment Group, dar și content creator în mediul online, fiind cunoscut de internauți inclusiv de pe TikTok.

Sursă foto: Instagram