Povești de iubire: Don McLean are iubită cu 48 de ani mai tânără și se declară „nebun după ea”

Celebrul Don McLean, pe care trebuie să-l știți pentru hitul American Pie din 1971, trăiește a doua sa tinerețe alături de iubita lui, fotomodelul Paris Dylan. În ciuda diferenței de 48 de ani dintre ei, McLean spune că se completează reciproc cum nu se putea mai bine.

„Ea este cea mai minunată persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Mă gândesc la ea atunci când cânt multe dintre cântecele mele. Dar mă gândesc la ea în mod special atunci când cânt acel cântec”, a spus McLean, făcând referire la And I Love You So, piesa din 1970 care se regăsește pe albumul Tapestry.

Artistul și-a cunoscut actuala iubită acum 5 ani, pe când ea era model Playboy. A angajat-o să se ocupe de promovarea sa în mediul online și s-a îndrăgostit pe loc fiindcă nu poate să trăiască fără iubire.

„Iubirea este cel mai important lucru pe care-l poți avea. Trebuie să iubești pe cineva. Ura este o povară. E o pierdere de timp. Îmi iubesc copiii și iubita. Sunt nebun după ea”, s-a confesat cântărețul în revista People.

Don McLean a fost căsătorit de două ori. Prima dată, în perioada 1969 – 1972, cu Carol Sauvion. A doua oară, în perioada 1987 – 2016, cu fotojurnalista Patrisah Shnier. Împreună au doi copii, Jackie și Wyatt.

Don McLean, care are o avere estimată de 50 de milioane de dolari, a fost avertizat că iubita lui vrea să-i risipească avutul, însă el a respins categoric aceste afirmații. Artistul nu o vede ca pe o profitoare, deși o răsfață în fiecare an cu vacanțe scumpe și cadouri de lux.

Fotografii: Getty Images

